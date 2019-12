Vetoquinol et Klox Technologies annoncent un accord de collaboration mondial pour la santé animale

LURE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vetoquinol S.A. (VETO) et Klox Technologies Limited, une filiale de Klox Technologies Inc., ont conclu un accord de licence mondiale exclusif, à l’exception de la République populaire de Chine. Suite à cet accord, Vetoquinol développera et commercialisera les produits à énergie lumineuse fluorescente (FLE) de Klox dans le domaine de la santé animale.

Cet accord permet à Vetoquinol de devenir un leader de la dermatologie des animaux de compagnie en utilisant la technologie innovante de Klox basée sur l’énergie lumineuse fluorescente. Cette technologie polyvalente a des applications dans de multiples affections cutanées courantes chez les animaux de compagnie lors des visites chez les vétérinaires. Ces derniers recherchent de nouvelles solutions bien tolérées pour gérer efficacement ces affections ainsi que des manières pour réduire l'utilisation d'antibiotiques. Le premier produit pour application cutanée devrait arriver sur le marché en 2020.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir Vetoquinol comme partenaire ; l'une des marques les plus réputées dans le domaine de la santé animale avec une véritable envergure mondiale », a déclaré Ricardo Garvao, Responsable de la Santé Animale chez Klox. « Ce partenariat viendra compléter leur forte présence vétérinaire et nous permettra d'améliorer considérablement la vie des propriétaires et des animaux de compagnie vivant avec des affections difficiles à traiter. C'est pourquoi nos deux sociétés sont très enthousiastes. »

« C’est une autre étape significative démontrant que notre technologie répond aux besoins changeants des patients et des professionnels dans différents secteurs de la santé », a déclaré Carlo Bellini, Président de Klox. « L'esprit d'entrepreneur de Vetoquinol et son engagement en faveur de l'amélioration continue en font le partenaire idéal pour Klox en santé animale. »

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Nous sommes ravis d’apporter cette technologie innovante aux vétérinaires. Cet accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de notre entreprise de développer des solutions en dermatologie. Cette technologie est fondée sur de solides principes scientifiques. Elle fournira aux vétérinaires de nouvelles alternatives innovantes pour la prise en charge des cas dermatologiques. Cette nouvelle approche améliorera la qualité de vie à la fois des propriétaires et des animaux. Le rôle de soutien que cette solution novatrice peut jouer pour réduire le besoin en antibiotiques est un autre aspect important pour nous. Contribuer au développement durable et aux soins de santé animale est au cœur de notre vision pour l'avenir. »

À propos de Klox Technologies

Klox Technologies Inc. est une société de médecine régénérative axée sur le développement et la commercialisation de systèmes de bio modulation à énergie lumineuse fluorescente (`système FB') pour des applications en dermatologie, traitement des plaies et en santé animale.

Pour plus d'informations : www.kloxtechnologies.com

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 juin 2019, Vetoquinol emploie 2 369 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

Pour plus d’informations : www.vetoquinol.com