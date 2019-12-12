Omnigo Software的安全和风险管理系统现被中国澳门所有大型赌场运营商所使用

圣路易斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为面向博彩、执法、教育和医疗保健行业提供公共安全、事件报告和安全管理解决方案的领先提供商，Omnigo Software通过为中国澳门的大型豪华赌场提供解决方案而显著扩展了其全球业务。该地区的全部六家主要赌场运营商都购买了Omnigo的开创性产品，包括Omnigo的iTrak事件报告和风险管理系统。

Omnigo Software首席风险官Mark Kornegay表示：“Omnigo安全系统进入澳门这类市场的主要好处之一是，赌场从实施的第一天起，就可以从共享数据库中获取被禁顾客、优势玩家和VIP客人的数据。它让娱乐场所运营商可以彼此之间以及与执法机构之间交换重要信息，这种跨赌场数据共享可加强对每个人的安防和监视能力。”

Omnigo的iTrak可使赌场运营商在简化报告和数据分析的同时，保护其员工、顾客、财产和资产。通过iTrak的简化报告和通知流程，赌场可以更加有效地运作。该系统还使赌场员工能够利用数据驱动的安全情报对事件进行实时处理，跟踪感兴趣的人员，并减轻风险和责任负担。iTrak提供各种模块，包括面部识别、访客管理、失物招领等等。

除了在澳门扩张外，Omnigo的赌场产品组合还占据了100%的拉斯维加斯大道赌场和65%的加拿大博彩市场。每家赌场都使用Omnigo的安全和风险管理系统iTrak进行事件报告、财产监控以及安全和防损管理。

Kornegay补充道：“这些赌场运营商完全相信通过Omnigo产品可保证其财产安全，这是最真实的证明。正是出于这种信任度，我们才能够将创新作为优先事务，并为我们规模不一的客户加快将最新技术（例如面部识别软件和高级数据分析）推向市场。”

有关Omnigo的更多信息以及该公司的最新消息，请访问www.omnigo.com。

关于Omnigo Software

Omnigo Software位于密苏里州圣路易斯，是为执法、教育、医疗保健、博彩、酒店和其他企业提供公共安全、事件报告和安全管理解决方案的领先提供商，并提供易于使用的灵活应用程序以提出可行的见解，用于做出更明智的决策。Omnigo解决方案目前已在20个国家/地区拥有2,000多家客户，其中800多家是学院和大学，被用于帮助全国的执法和安全专业人员保护其组织的财产、防止收入损失和确保公众安全。有关Omnigo的更多信息，请访问www.Omnigo.com

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