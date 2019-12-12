NTT與微軟結成策略性聯盟以推動新的數位解決方案

東京和華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT Corporation (NTT)和微軟今天宣佈雙方結成為期多年的策略性聯盟，提供安全可靠的解決方案以協助企業客戶加速數位轉型。該聯盟關係將把NTT一流的ICT基礎設施、管理式服務和網路安全專長，與微軟值得信賴的雲端平臺和AI技術結合在一起。該聯盟的主要計畫包括創建全球數位結構(Global Digital Fabric)，開發植基於Microsoft Azure的數位企業解決方案，以及在全光子網路和數位分生運算領域共同創新下一代科技。

作為全世界最大的全球科技和商業解決方案組織之一，NTT在190多個國家和地區提供整合式服務，包括網路安全、應用、雲端、資料中心和全球網路的數位業務諮詢和管理式服務。作為策略性聯盟的一部分，NTT選擇Microsoft Azure作為首選的雲端平臺，用於在網路安全威脅情報和混合IT管理平臺的進階分析領域將其全球IT基礎架構和客戶解決方案現代化。

NTT總裁兼執行長Jun Sawada表示：「NTT致力於幫助企業實現他們的數位轉型計畫，以幫助創建更加智慧型的世界。我們相信，結合Microsoft Azure平臺與NTT的聯網基礎設施和服務交付能力，將會加快這些工作的進展。此外，兩家公司將在IOWN上進行合作，包括全光子網路和數位分生運算等領域。」

微軟執行長Satya Nadella表示：「我們的策略性聯盟將NTT的全球基礎架構和服務專長與Azure的力量結合在一起。在努力協助各地的企業客戶加速數位轉型的過程中，我們將共同建構涵蓋AI、網路安全和混合雲的新解決方案。」

該聯盟的主要計畫包括：

1. 創建全球數位結構

全球數位結構是Microsoft Cloud和NTT全球聯網ICT基礎設施的整合。它結合兩家公司在生產力解決方案、公共雲、全球資料中心和網路基礎架構方面的優勢。全球數位結構的目標是為企業創建高永續性、安全和強大的環境，以加速在全球推行其數位藍圖。

2. 開發數位企業解決方案

該聯盟還將開發植基於Microsoft Azure的數位解決方案，使企業能夠加速其數位轉型，讓從企業到邊緣再到雲端的網路更安全地運行。主要計畫包括網路安全威脅情報的進階分析，對數位伴侶具有相關AI的社交機器人，數位工作場所解決方案，以及知識發現和管理。

3. 共同創新下一代科技

作為NTT創新光學和無線網路(IOWN)概念的一部分，該聯盟還將探索全光子網路和數位分生運算的研究和開發，目標是在人、自然和科技之間提供更自然的互動，並利用光網路和未來資訊處理平臺支援永續發展。

此外，NTT和微軟還致力於利用科技的力量創造更加永續的未來。兩家公司打算共同投資於利用科技發展NTT的永續發展計畫和微軟AI for Earth投資的創新專案。

NTT總裁兼執行長Jun Sawada表示：「NTT與微軟有悠久的合作歷史，這一策略性聯盟將進一步加深雙方的合作夥伴關係。我們擁有相同的願景，即運用智慧、安全的科技來強化企業和社會的能力，以創造更美好、更加永續的未來。」

關於NTT

NTT是全球科技與商業解決方案提供商，致力於協助客戶加速成長和創新數位業務模式。

我們為網路安全、應用、工作場所、雲端、資料中心和網路提供數位業務諮詢、科技和管理式服務——所有這些都由我們深厚的產業專長和創新提供支援。

作為全球五大IT服務提供者之一，我們的多元化團隊在190多個國家和地區提供服務。我們為85%的全球財星100大企業以及數千家其它客戶和社區提供服務。

我們擁有120年的服務和社會責任傳統，一直宣導和實行客戶利益原則和永續發展。

如欲瞭解有關NTT的更多資訊，敬請造訪www.global.ntt。

關於微軟

微軟（納斯達克上市代碼“MSFT”）致力於成就「智慧雲與智慧邊緣」時代的數位轉型，其使命是賦予全球每一個人及每一個組織力量以成就不凡。

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