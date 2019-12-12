NTT与微软结成战略联盟以实现新的数字解决方案

东京和华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT Corporation (NTT)和微软今天宣布双方结成为期多年的战略联盟，通过提供安全可靠的解决方案帮助企业客户加速数字化转型。该联盟关系将把NTT一流的ICT基础设施、托管服务和网络安全专长与微软值得信赖的云平台和AI技术结合在一起。该联盟的主要计划包括创建全球数字结构(Global Digital Fabric)，开发基于Microsoft Azure的数字企业解决方案，以及在全光子网络和数字孪生计算领域共同创新下一代技术。

作为世界最大的全球技术和商业解决方案组织之一，NTT在190多个国家和地区提供集成服务，包括网络安全、应用、云、数据中心和全球网络的数字业务咨询和托管服务。作为战略联盟的一部分，NTT选择Microsoft Azure作为首选的云平台，用于在网络安全威胁情报和混合IT管理平台的高级分析领域实现其全球IT基础架构和客户解决方案的现代化。

NTT总裁兼首席执行官Jun Sawada表示：“ NTT致力于帮助企业实现他们的数字化转型计划，以帮助创建一个更加智能的世界。我们相信，Microsoft Azure平台与NTT的网络基础设施和服务交付能力相结合会加快这些工作的进展。此外，两家公司将在IOWN上进行合作，包括全光子网络和数字孪生计算等领域。”

微软首席执行官Satya Nadella表示：“ 我们的战略联盟将NTT的全球基础架构和服务专长与Azure的力量结合在了一起。在努力帮助各地的企业客户加速数字化转型的过程中，我们将共同构建涵盖AI、网络安全和混合云的新解决方案。”

该联盟的主要计划包括：

1. 创建全球数字结构

全球数字结构是Microsoft Cloud和NTT全球连接ICT基础设施的整合。它汇集了两家公司在生产力解决方案、公共云、全球数据中心和网络基础架构方面的优势。全球数字结构的目标是为企业创建高度可持续、安全和强大的环境，以加速在全球范围内实现其数字蓝图。

2. 开发数字企业解决方案

该联盟还将开发基于Microsoft Azure的数字解决方案，以使企业能够加速其数字化转型，让从企业到边缘再到云的网络更安全地运行。主要计划包括网络安全威胁情报的高级分析，对数字伴侣具有相关AI的社交机器人，数字工作场所解决方案，以及知识发现和管理。

3. 共同创新下一代技术

作为NTT创新光学和无线网络(IOWN)概念的一部分，该联盟还将探索全光子网络和数字孪生计算的研究和开发，目标是在人、自然和技术之间提供更自然的互动，并通过光网络和未来信息处理平台来支持可持续发展。

此外，NTT和微软还致力于利用技术的力量实现更加可持续的未来。两家公司打算共同投资于利用技术发展NTT的可持续发展计划和微软AI for Earth投资的创新项目。

NTT总裁兼首席执行官Jun Sawada表示：“ NTT与微软有着悠久的合作历史，这一战略联盟将进一步加深双方的合作伙伴关系。我们有着相同的愿景，即通过智能、安全的技术增强企业和社会的能力，以实现更美好、更加可持续的未来。”

关于NTT

NTT是一家全球技术与商业解决方案提供商，致力于帮助客户加速增长和创新数字业务模式。

我们为网络安全、应用、工作场所、云、数据中心和网络提供数字业务咨询、技术和托管服务——所有这些都由我们深厚的行业专长和创新提供支持。

作为全球排名前五的IT服务提供商，我们的多元化团队在190多个国家和地区提供服务。我们为85%的全球财富100强公司以及数千家其它客户和社区提供服务。

我们拥有120年的服务和社会责任传统，一直倡导和践行客户利益原则和可持续的发展观。

如需了解有关NTT的更多信息，敬请访问www.global.ntt。

关于微软

微软（纳斯达克上市代码“MSFT”）致力于成就“智能云与智能边缘”时代的数字化转型，予力全球每一人、每一组织，成就不凡。

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