Nel ASA：收到ENGIE的3.5 MW电解器采购订单

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)的子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS在一份先前宣布的合同之后获得了ENGIE的3.5 MW电解器采购订单。作为ENGIE氢解决方案的组成部分，该电解器计划于2020年安装，它将为全球采矿公司英美资源集团(Anglo American)的世界最大燃料电池电动采矿卡车生产可再生氢能。

据2019年8月30日的OSE通知，Nel宣布了一份“向大型国际能源公司交付3.5 MW电解器”的合同。今天，Nel宣布了在该合同之后来自ENGIE的采购订单。

ENGIE正为英美资源集团提供可再生氢能解决方案。英美资源集团决心在未来大大减少与采矿相关的排放，并计划在2020年将全球最大的燃料电池电动采矿运输卡车投入运营。

Nel氢电解装置销售总监Henning Langås表示：“很荣幸能与ENGIE在这个具有里程碑意义的项目中进行合作。我们当然对ENGIE选择我们的电解器感到高兴，它所整合的可再生氢能解决方案将用于为卡车供电。在扩大规模后，仅仅这一个矿场就需要超过100 MW的电解器容量，说明这是一个具有吸引力的新的市场机会。”

ENGIE-英美资源集团项目需要对英美资源集团位于南非Mogalakwena铂族矿山运营的采矿卡车进行改装，以使其成为100%零排放的燃料电池电动卡车。制氢所用的电力将部分来自当地太阳能和电网，而电解器的容量超过卡车的日常需求，所以可在夜间或太阳辐射不佳时储存能量，以最大限度地利用可再生氢。如果成功，则长期目标是将整个矿场以及英美资源集团全球其他采矿业务的全部运输卡车转为氢能电动卡车。

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