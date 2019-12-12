Nel ASA：收到ENGIE的3.5 MW電解器採購訂單

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)的子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS繼先前宣佈的合約之後，獲得ENGIE的3.5 MW電解器採購訂單。電解器是ENGIE氫解決方案的一部分，計畫於2020年安裝，將為全球礦業公司英美資源集團(Anglo American)的全世界最大燃料電池電動採礦卡車生產再生氫能。

據2019年8月30日的OSE通知，Nel宣佈「為大型國際能源公司提供3.5 MW電解器」的合約。今天，Nel宣佈了繼該合約之後來自ENGIE的採購訂單。

ENGIE正為英美資源集團提供再生氫能解決方案。英美資源集團決心在未來大幅減少與採礦相關的排放，並計畫在2020年將全球最大的燃料電池電動採礦運輸卡車投入作業。

Nel氫電解裝置銷售總監Henning Langås表示：「很榮幸能與ENGIE在這個具有里程碑意義的專案上合作。對於ENGIE選擇我們的電解器，我們當然感到高興，它所整合的再生氫能解決方案將用於為卡車供電。在擴大規模後，僅僅這一個礦場就需要超過100 MW的電解器容量，說明這是具有吸引力的新市場機會。」

ENGIE-英美資源集團專案需要對英美資源集團在南非Mogalakwena鉑族礦山作業用的採礦卡車進行改裝，以使其成為100%零排放的燃料電池電動卡車。製氫所用的電力將部分來自當地太陽能和電網，而電解器的容量超過卡車的日常需求，所以可在夜間或太陽輻射不佳時儲存能量，以盡量利用再生氫。如果成功，則長期目標是將整個礦場以及英美資源集團全球其他採礦業務的全部運輸卡車轉換為氫能電動卡車。

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