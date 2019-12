Stork wint bouwcontract voor HES Hartel Tank Terminal in Nederland

IRVING, Texas & UTRECHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Stork, onderdeel van Fluor's Diversified Services-segment, een bouwcontract heeft gekregen van HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International, in Nederland. Stork wordt de hoofdaannemer inzake leidingen, mechanische en constructie-aangelegenheden voor de 1,3 miljoen kubieke meter groene bulk bulkopslagterminal op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam in Nederland. Fluor zal het contractbedrag in het vierde kwartaal van 2019 in de boeken opnemen.

“Stork is zeer verheugd met het bouwcontract van HES Hartel Tank Terminal om de bouw van de nieuwe tankterminal te ondersteunen. We waarderen deze mogelijkheid om onze bestaande relatie met HES International uit te breiden”, aldus Taco de Haan, president van Stork. “Dit is de grootste terminal die momenteel in Nederland wordt gebouwd. Wanneer het project is voltooid, zal Stork meer dan 75 kilometer aan leidingen hebben aangelegd.”

De uitvoering van de bouw wordt ondersteund door de servicecentra van Stork in Nederland en de prefab werf van Stork in België. Voor een ​​volledig geïntegreerde en naadloze aanpak, omvat het werkgebied van Stork ook de levering van tijdelijke faciliteiten, materiaalbehandeling, opslagfaciliteiten, apparatuur en gereedschappen via Stork's apparatuur en verhuurafdeling EQIN (Equipment Intelligence).

Stork begon met het uitvoeren van werkzaamheden in november 2019 en de voltooiing van het project is naar verwachting eind september 2021.

Over Stork

Stork, een bedrijf van Fluor, verbetert voortdurend de prestaties van de activa van zijn klanten door een breed scala aan geïntegreerde, innovatieve en data-gedreven oplossingen, van bedrijfsactiviteiten en onderhoud, tot turnarounds en modificaties. We leggen ons toe op het duurzaam en succesvol uitbreiden van de bedrijven van onze klanten door het vaststellen van nieuwe normen voor voortreffelijkheid in activabeheer. Ondersteund met onze kernwaarden wat betreft veiligheid, integriteit, teamwork, klantgerichtheid en uitmuntendheid, streven wij ernaar het referentiepunt van onze bedrijfstak te worden, altijd en overal. Ga voor meer informatie naar www.stork.com of volg ons op Twitter via @StorkTS.

Over Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) is opgericht in 1912 en een wereldwijd ingenieurs-, aanbestedings-, bouw- en onderhoudsbedrijf dat de wereld transformeert door aan ontwikkeling te bouwen en vooruitgang te stimuleren. Fluor bedient haar klanten door het ontwerpen, bouwen en onderhouden van veilige, goed uitgevoerde, kapitaal-efficiënte projecten over de hele wereld. Het hoofdkantoor van Fluor is gevestigd in Irving (Texas) en het bedrijf staat op nummer 164 in de FORTUNE 500-lijst, met een omzet van $ 19,2 miljard in 2018 en ruim 53.000 medewerkers wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.fluor.com of volg Fluor op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube

