Murray Energy Corporation在其網站上張貼與Murray Metallurgical有關的資訊

俄亥俄州聖克雷爾斯維爾--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--Murray Energy Corporation （「公司」）已於2019年12月2日起，根據單獨保密協定與Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC及其子公司（統稱為“Murray Metallurgical”）相關超級優先權貸款人特設小組的某些成員展開密商。

這些保密協定要求公司在2019年12月9日上午8:30（紐約時間）或之前，公開揭露向上述貸款人提供的所有重要非公開資訊。公司已在其網站張貼某些此前未揭露的材料，以履行保密協定下的揭露義務。該等資訊可在公司網站的投資人區查閱，網址為murrayenergycorp.com/investors。

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安全港陳述

在本新聞稿中引用並已在我們網站張貼的材料包含前瞻性陳述。各種因素可能導致實際結果與本新聞稿和材料中的預期大不相同，包括(i)煤炭和電力的市場需求；(ii)我們無法控制的地質狀況、天氣和其他煤碳開採風險；(iii)針對我們提出的索賠和訴訟，(iv)我們的保險中對某些責任的承保範圍；(v)我們延展現有長期煤炭供應協議或以後簽訂新協定的能力；(vi)業界的競爭加劇以及與競爭性能源來源生產商的競爭加劇；(vii)我們準確預估煤炭蘊藏量的能力以及我們已探明及潛在煤炭蘊藏量的價值變化；(viii)礦產和其他工業用品的可獲得性和定價；(ix)就勞動合約、員工關係和勞動力供應進行的談判；(x)交通運輸的可用性、績效和成本；(xi)關鍵客戶的流失；(xii)我們按可接受條款獲得或更新擔保債券的能力；(xiii)在我們設有工會組織的礦場發生罷工或其他停工的可能性；(xiv)與退休員工福利和退休金計畫有關的義務；(xv)我們留住關鍵高階主管以及吸引和留住合格員工的能力；(xvi)未來法律的影響以及法規、政府政策和稅負的變化，包括影響許可、礦場安全和健康、採礦經營者土地所有權以及旨在減少溫室氣體排放的法規、政府政策和稅負；(xvii)公司獲得俄亥俄州南區美國破產法院（「破產法院」）批准第11章計畫或任何其他重整計畫的能力，包括處理公司貸款人和貿易債權人提出的索賠等；(xviii) 公司就Murray Energy Holdings Co.、公司及其子公司的第11章案件（統稱「第11章案件」）中的動議獲得批准的能力、破產法院對第11章案件的裁決以及第11章案件的一般結果；(xix)公司根據第11章案件營運的時間長度；(xx)與第11章案件中第三者動議有關的風險，這些動議可能影響公司制定和完成重整計畫的能力；(xxi)第11章案件對公司流動性、經營成果或業務前景的潛在不利影響；(xxii)執行公司業務和重整計畫的能力；(xxiii)與第11章案件和其他訴訟有關的法律和顧問費用增加，以及在破產過程中涉及的固有風險等。

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