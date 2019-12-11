Murray Energy Corporation在其网站上发布与Murray Metallurgical有关的信息

俄亥俄州圣克莱尔斯维尔--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Murray Energy Corporation （“公司”）已于2019年12月2日起，根据单独保密协议与Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC及其子公司（统称为“Murray Metallurgical”）相关超级优先权贷款人特设小组的某些成员展开密商。

这些保密协议要求公司在2019年12月9日上午8:30（纽约时间）或之前，公开披露向上述贷款人提供的所有重要非公开信息。公司已在其网站发布某些此前未披露的材料，以履行其根据上述保密协议所负的披露义务。该等信息可在公司网站投资者栏murrayenergycorp.com/investors进行查阅。

进一步垂询应直接电邮至media@coalsource.com。

安全港陈述

在本新闻稿中引用并已在我们网站发布的材料包含前瞻性陈述。各种因素可能导致实际结果极其不同于本新闻稿和材料中的预期，包括(i)煤炭和电力的市场需求；(ii)我们无法控制的地质条件、天气和其他煤碳开采风险；(iii)针对我们提出的索赔和诉讼，(iv)我们的保险中对某些责任的承保范围；(v)我们延展现有长期煤炭供应协议或以后签订新协议的能力；(vi)我们行业内的竞争加剧以及与竞争性能源来源生产商的竞争加剧；(vii)我们准确预估煤炭储量的能力以及我们已探明及潜在煤炭储量的价值变化；(viii)矿产和其他工业用品的可获得性和定价；(ix)就劳动合同、员工关系和劳动力供应进行的谈判；(x)交通运输的可用性、绩效和成本；(xi)关键客户的流失；(xii)我们按可接受条款获得或更新担保债券的能力；(xiii)在我们设有工会组织的矿场发生罢工或其他停工的可能性；(xiv)与退休员工福利和养老金计划有关的义务；(xv)我们留住关键高管以及吸引和留住合格员工的能力；(xvi)未来法律的影响以及法规、政府政策和税收的变化，包括影响许可、矿山安全和健康、采矿经营者土地所有权以及旨在减少温室气体排放的法规、政府政策和税收；(xvii)公司获得俄亥俄州南区美国破产法院（“破产法院”）批准第11章计划或任何其他重组计划的能力，包括处理公司贷款人和贸易债权人提出的索赔等；(xviii) 公司就Murray Energy Holdings Co.、公司及其子公司的第11章案件（统称“第11章案件”）中的动议获得批准的能力、破产法院对第11章案件的裁决以及第11章案件的一般结果；(xix)公司根据第11章案件运营的时限；(xx)与第11章案件中第三方动议有关的风险，这些动议可能影响公司制定和完善重组计划的能力；(xxi)第11章案件对公司流动性、运营成果或业务前景的潜在不利影响；(xxii)执行公司业务和重组计划的能力；(xxiii)与第11章案件和其他诉讼有关的法律和顾问费用增加，以及在破产过程中涉及的固有风险等。

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