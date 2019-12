 P.I. Works renforce sa présence en Amérique du Nord et en Amérique latine

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works, le leader Mondial des solutions de gestion du réseau automatisées basées sur l’IA , continue de renforcer sa présence aux continents americains. Leader dans cette région depuis plus de dix ans, P.I. Works aide assist les opérateurs du réseau mobile à optimiser la valeur de leurs investissements et à améliorer l'expérience de leur utilisateur final.

P.I. Works a le plaisir d'annoncer le premier déploiement commercial de Massive MIMO en conjonction avec la 5G pour le compte d'un important opérateur américain de réseau mobile. Avec l'ajout de la 5G et de Massive MIMO aux réseaux mobiles, l'optimisation se complexifie énormément et offre de nouvelles opportunités pour maximiser la capacité et la performance conduisant à une expérience utilisateur supérieure.

En plus de l'optimisation de la 5G et de Massive MIMO, les derniers projets de P.I. Works incluent aussi le déploiement des solutions d'optimisation automatisées, de la gestion de la performance et de la géolocalisation. En outre, P.I. Works fournit à ses clients des services réseau à valeur ajoutée pour soutenir les initiatives de déploiement et d'optimisation LTE/5G, et pour améliorer l'expérience des abonnées durant des événements de masse.

Ron Robinson, vice-président en charge des ventes pour les Amériques deux continents American chez P.I. Works, déclare : "Nous sommes ravis de constater un tel dynamisme dans la région. En effet, un grand nombre d'opérateurs transforment leur réseau existant et introduisent de nouvelles technologies. P.I. Works accumule depuis plus de dix ans un savoir-faire considérable, et a fourni une série complète de solutions à ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs."

Et d’ajouter : "Aujourd'hui, nous sommes fiers de travailler avec des opérateurs de premier rang et de fournir des produits et services couvrant l'ensemble des technologies de réseau, notamment des solutions qui accélèrent la transformation 5G."

Les solutions de P.I. Works ont été des catalyseurs incontournables de la stratégie de densification des opérateurs grâce à la gestion centralisée et automatisée des réseaux hétérogènes préparant à la 5G. L'approche impartiale de P.I. Works en matière de gestion de réseaux, qui s'appuie sur ses capacités multi-fournisseur et multi-technologie, a également soutenu la transformation 5G d'opérateurs, en particulier aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de gestion, optimisation et planification de réseau intégré de P.I. Works, veuillez nous contacter à l'adresse marketing@piworks.net.

À propos de P.I. Works

https://pi.works/amrcs

