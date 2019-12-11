Visa與全球合作夥伴擴大為消費者和中小企業提供跨境支付

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在當今的互聯世界，消費者和企業轉帳應當像發送文字簡訊一樣簡單普通。然而，在許多情況下，消費者和企業轉帳給親朋好友和業務夥伴時，仍然依靠人工的紙上作業程序，需要使用現金和支付高昂的費用。在過去一年，Visa Direct這種即時1快捷的支付解決方案處理了20億筆交易2。透過Visa Direct，Visa正與全世界的夥伴及客戶合作，在快速成長3的匯款領域簡化操作、加以數位化並降低成本。

Visa目前遍佈全球的匯款合作夥伴生態系統進一步擴大，該公司今天宣佈，全球性的國際支付科技公司TransferWise將開始為其客戶提供新功能，讓客戶能夠快速安全地將資金即時匯至轉帳卡。這一整合服務將首先在西班牙推出，同時計畫在羅馬尼亞、匈牙利、捷克共和國和保加利亞上線。TransferWise會預先讓客戶清楚地瞭解其費用結構，讓和國際匯款收款有關的成本變得非常透明。TransferWise計畫繼續與Visa合作，利用Visa Direct擴大其服務範圍，在2020年涵蓋全歐洲乃至全世界。

Visa資深副總裁兼Visa Direct全球主管Bill Sheley表示：「科技拉近了人們之間的距離，但在個人和小企業的國際轉帳匯款方面，仍有一些難題沒有解決。Visa一直致力於為我們的客戶提供協助，讓個人和小企業能夠借助Visa Direct的優勢，快捷安全地進行國際匯款和收款，而與TransferWise合作正是我們最新的努力。」

Visa正與EMQ、MoneyGram和Remitly等金融機構、技術合作夥伴及匯款服務領導者攜手合作，讓全世界的客戶享有Visa Direct的強大功能——透過推付到卡(push to card)功能觸及200多個國家的帳戶——所有這一切都透過單一連接點完成。

TransferWise執行長兼共同創辦人Kristo Käärmann表示：「TransferWise力求以快捷、透明且具有成本效益的方式進行全球轉帳匯款。整合Visa Direct將進一步簡化轉帳流程，讓我們離完成使命又更近了一步。」

最近，Visa收購了全球最大的獨立ACH網路之一Earthport。兩者合併將結合Visa現有的強大能力和Earthport網路，讓Visa Direct的客戶能夠透過單一連接，向全世界大部分擁有銀行帳戶者快速支付。Visa始終致力於集各網路之大成，成為全世界數千金融機構以及數十億用戶終端的單一連接點，而收購Earthport正是協助Visa達成這一目標的重要條件。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。我們對創新的堅持不懈是數位商務在全世界所有人的各類裝置上得以迅速成長的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。查詢詳情，請造訪：usa.visa.com/about-visa.html、https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html和@VisaNews。

1 實際的資金可用情況因收款金融機構和地區而異。Visa要求快速資金型發卡機構在批准交易後最多30分鐘內，向其收款持卡人提供資金。請聯絡您的Visa代表瞭解詳情。

2 https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2019/q4/CORRECTED-TRANSCRIPT-Visa,-Inc.(V-US),-Q4-2019-Earnings-Call,-24-October-2019-5-00-PM-ET.pdf 為截至2019年9月的Visa 2019會計年度資料。

3 世界銀行，2018年全球匯款創新高

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