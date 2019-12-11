Visa与全球合作伙伴扩大为消费者和中小企业提供跨境支付

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在当今的互联世界，消费者和企业转账应当像发送短信一样简单普通。然而，在许多情况下，消费者和企业在向亲朋好友和业务伙伴转账时仍然依靠人工有纸化程序，需要使用现金和支付高昂的费用。在过去一年，Visa Direct这种实时1快捷的支付解决方案处理了20亿笔交易2。借助Visa Direct，Visa正与全世界的伙伴及客户合作，在快速发展3的汇款领域实现操作的简化、数字化并降低成本。

Visa目前遍布全球的汇款合作伙伴生态系统进一步扩大，公司今天宣布，全球性的国际支付技术公司TransferWise将开始为其客户提供一种新功能，让客户能够快速安全地将资金实时汇至借记卡。这一整合服务将首先在西班牙推出，同时计划在罗马尼亚、匈牙利、捷克共和国和保加利亚上线。TransferWise会提前让客户清楚地了解其费用结构，让和国际汇款收款有关的成本变得非常透明。TransferWise计划继续与Visa合作，利用Visa Direct扩大其服务范围，在2020年覆盖全欧洲乃至全世界。

Visa高级副总裁兼Visa Direct全球主管Bill Sheley表示：“科技拉近了人们之间的距离，但在个人和小企业的国际转账汇款方面，仍有一些难题没有解决。Visa一直致力于为我们的客户提供帮助，让个人和小企业能够借助Visa Direct的优势快捷安全地实现国际汇款和收款，而与TransferWise合作正是我们最新的努力。”

Visa正与EMQ、MoneyGram和Remitly等金融机构、技术合作伙伴及汇款服务领导者携手，让全世界的客户享有Visa Direct的强大功能——凭借推付到卡(push to card)功能覆盖200多个国家的账户——所有这一切都通过单一的连接点完成。

TransferWise首席执行官兼联合创始人Kristo Käärmann表示：“TransferWise力求以一种快捷、透明且具有成本效益的方式实现全球转账汇款。整合Visa Direct将进一步简化转账流程，让我们离实现目标又更近了一步。”

最近，Visa收购了全球最大的独立ACH网络之一Earthport。通过强强联合，Visa现有的强大功能和Earthport网络将结合在一起，让Visa Direct的客户能够通过单一的连接向全世界大部分拥有银行账户的人群快速支付。Visa始终致力于集各网络之大成，成为全世界数千金融机构以及数十亿用户终端的单一连接点，而收购Earthport正是帮助Visa实现这一目标的重要条件。

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。我们对创新的坚持不懈是数字商务在全世界所有人的各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。垂询详情，请访问：usa.visa.com/about-visa.html、https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html和@VisaNews。

1 实际的资金可用情况因收款金融机构和地区而异。Visa要求快速资金型发卡方在批准交易后最多30分钟内向其收款持卡人提供资金。请联系您的Visa代表了解详情。

2 https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2019/q4/CORRECTED-TRANSCRIPT-Visa,-Inc.(V-US),-Q4-2019-Earnings-Call,-24-October-2019-5-00-PM-ET.pdf 为Visa截至2019年9月的2019会计年度数据。

3 世界银行，2018年全球汇款创新高

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