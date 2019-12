Telefonica a choisi le pôle audiovisuel HOTBIRD d’Eutelsat pour la diffusion de chaînes de télévision et de radio de RTVE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) a signé avec Telefonica, premier opérateur espagnol de télécommunications, un contrat pluriannuel portant sur de la capacité opérée à partir de sa position phare de télédiffusion HOTBIRD.

Telefonica a choisi la position orbitale clé d'Eutelsat à 13° Est pour transmettre en clair deux chaînes HD de la RTVE - TVE Internacional Europa, la chaîne généraliste espagnole qui bénéficie de l’audience la plus élargie dans le monde, et la chaîne d'information 24 Horas - ainsi que six stations de radio RNE (Radio Nacional de España).

RTVE bénéficiera prochainement de l'audience unique de ce pôle qui dessert l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique du Nord. Auparavant, ces chaînes étaient diffusées depuis la position orbitale 19,2° Est.

Philippe Oliva, Directeur commercial d’Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par Telefonica pour relayer sur HOTBIRD les programmes d’un grand opérateur de la télévision publique. Notre partenariat illustre à la fois l'intérêt du satellite en tant qu'infrastructure de diffusion et l'attractivité de HOTBIRD en tant que pôle majeur de télédiffusion en couverture de l’Europe et de la région MENA. »

Francisco Panduro, Directeur Commercial pour la zone EMEA chez Telefonica Audio-visual Services, a ajouté : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Eutelsat qui permettra aux foyers espagnols et hispanophones d'Europe de bénéficier dans un proche avenir d'une offre riche en contenus vidéo et radio diffusés sur TVE et RNE. »

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse quelques 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour plus d’informations, www.eutelsat.com