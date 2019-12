Solasia kündigt Lizenz- und Kapitalallianz für SP-04 (PledOx®) mit Maruho an

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Solasia Pharma K.K. (TSE: 4597, Hauptsitz: Tokio, Japan, Präsident & CEO: Yoshihiro Arai, im Folgenden „Solasia“ genannt), gab heute bekannt, dass es einen exklusiven Lizenzvertrag mit Maruho Co, Ltd. (Hauptsitz: Osaka, Japan, Präsident & CEO: Koichi Takagi, nachfolgend „Maruho“ genannt) zur Vermarktung des Solasia-Produkts SP-04 (PledOx®, nachfolgend „Produkt“ genannt) in Japan abgeschlossen hat, ein therapeutisches Mittel zur chemotherapeutisch induzierten peripheren Neuropathie (derzeit in klinischen Phase-III-Studien, Wirkstoffname: calmangafodipir).

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird Maruho das Produkt exklusiv in Japan vermarkten, nachdem Solasia die Entwicklung des Produkts abgeschlossen hat. Basierend auf der Lizenzvereinbarung wird Solasia das Produkt exklusiv an Maruho liefern, und Maruho wird Solasia eine Vorauszahlung in Höhe von 1,0 Milliarden Yen und Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt 18,0 Milliarden Yen auf der Grundlage von Fortschritten bei der Entwicklung und Vermarktung zahlen.

Zusätzlich zu dem oben genannten Lizenzvertrag haben Solasia und Maruho einen Kapitalallianzvertrag abgeschlossen, wonach Maruho Solasia-Aktien durch eine Drittzuteilung erwirbt, um auch in Zukunft eine enge Geschäftsbeziehung zu pflegen.

Format der Kapitalallianz: Erwerb von neu ausgegebenen Solasia-Aktien durch Maruho in Drittzuteilung Einzahlungsdatum: 26. Dezember 2019 Anzahl der ausgegebenen Aktien: 11.324.000 Solasia-Stammaktien Ausgabepreis pro Aktie: 151 Yen (Schlusskurs am 9. Dezember 2019) Gesamter Ausgabebetrag: 1.709.924.000 Yen Beteiligungsquote nach Ausgabe: Maruho wird 9,70 % der ausstehenden Aktien von Solasia halten Sperrvereinbarung: Maruho muss die vorherige Zustimmung von Solasia einholen, wenn die Übertragung der Beteiligung vor dem Tag nach dem Datum der ersten Bekanntgabe der Ergebnisse der klinischen Studien und anderer Ergebnisse durch Solasia nach Abschluss der beiden Phase-III-Studien mit dem derzeit laufenden Produkt erfolgt. Der Hauptaktionär von Solasia, die ITOCHU Corporation, muss die vorherige Zustimmung von Solasia einholen, wenn sie ihre Beteiligung innerhalb eines Jahres nach dem oben genannten Einzahlungsdatum überträgt. Verwendung des Erlöses: Für die Lizenzierung und Entwicklung des neuen Pipeline-Produkts SP-05.

Maruho ist auf Dermatologie spezialisiert und hat dazu beigetragen, die Lebensqualität (Quality of Life, QOL) von Patienten mit Hauterkrankungen, die durch Krebsbehandlung verursacht werden, zu verbessern. Um einen weiteren Beitrag für Krebspatienten und ihre Familien zu leisten, beschloss Maruho, die Rechte zur Vermarktung des Produkts zu erwerben. Solasia ist auf Onkologie in Asien spezialisiert, und 3 ihrer 4 bestehenden und in der Entwicklung befindlichen Produkte umfassen Medikamente, die die Nebenwirkungen von Krebsmedikamenten behandeln. Solasia ist noch dabei, einen eigenen Außendienst in Japan aufzubauen. Angesichts des stetigen Fortschritts der klinischen Phase-III-Studie für das Produkt entschied sich Solasia daher, die Vermarktungsrechte an Maruho zu übertragen, die die gemeinsame Philosophie der Wichtigkeit der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten teilen.

Koichi Takagi, Präsident und CEO von Maruho, kommentierte dies folgendermaßen:

„Solasia ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen unterstützt Patienten in der Krebsbehandlung und ihre Familien, indem es nicht nur Krebsmedikamente, sondern auch krebsunterstützende Pflegeprodukte entwickelt, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. In Zusammenarbeit mit Solasia werden wir weiterhin unser Bestes tun, um Krebspatienten und ihren Familien weiter zu helfen, indem wir das umfangreiche Wissen von Solasia in der Onkologie mit der Erfahrung kombinieren, die wir bei der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten gesammelt haben.“

Yoshihiro Arai, Präsident und CEO von Solasia, meinte dazu:

„Maruho ist ein in Japan führendes Unternehmen im Bereich der Dermatologie, das aus langjähriger Erfahrung mit Krebspatienten und anderen Patienten die Erkenntnis gewonnen hat, dass die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten genauso wichtig ist wie die Behandlung der Grunderkrankung. Wir sind zuversichtlich, dass Maruho mit seinem Wissen und seiner Erfahrung im Bereich der Lebensqualität von Patienten der beste Partner für Solasia ist, da wir die Erwartungen und die Bedeutung unseres Entwicklungsprodukts SP-04 für die Behandlung der Chemotherapie-induzierten peripheren Neuropathie auf breiter Basis teilen und gemeinsam an der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten arbeiten können.“

Über Maruho

Über Solasia

Chemotherapie induzierte periphere Neuropathie

SP-04 (PledOx®)

