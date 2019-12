UtilityAI™ di Bidgely sta trasformando il settore energetico attraverso la personalizzazione

As the energy industry’s only artificial intelligence (AI) platform for hyper-personalization, Bidgely has developed the world’s most accurate and actionable customer energy insights based on actual energy habits that are continuously improved and personalized with each interaction. (Graphic: Business Wire)

To highlight the impacts of artificial intelligence in 2019 and in the years to come, global utilities and energy retailers including NiSource, VSE-RWE, Hydro Ottawa and Origin Energy join Navigant Research and Smart Energy Consumer Collaborative in the video How AI Will Change the Utility Industry.

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Bidgely ha lanciato quest’oggi l’ultimissima versione della sua Piattaforma UtilityAI™ per offrire un’esperienza di consumo di energia elettrica personalizzata agli utenti e migliorare le efficienze operative per le aziende elettriche di tutto il mondo. Quale unica piattaforma del settore basata sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) per l’iper-personalizzazione, Bidgely ha sviluppato gli insight sul consumo di energia elettrica più accurati ed utili al mondo basati sulle tendenze di consumo di elettricità effettive che vengono continuamente migliorate e personalizzate ad ogni interazione. Per illustrare l’impatto esercitato dall’AI nel 2019 e negli anni a venire, aziende elettriche e fornitori di energia elettrica di tutto il mondo, tra cui NiSource, VSE-RWE, Hydro Ottawa e Origin Energy, hanno collaborato con Navigant Research e Smart Energy Consumer Collaborative al video intitolato Come l’intelligenza artificiale cambierà il settore dei servizi di pubblica utilità (How AI Will Change the Utility Industry).

“Il 2019 è stato un anno eccezionale per UtilityAI”, ha affermato Abhay Gupta, direttore generale di Bidgely. “La nostra iper-personalizzazione basata sull’AI per le aziende elettriche è basata su insight concreti derivati da implementazioni nel mondo reale, ossia da più di 15 milioni di residenze private, utenti di più di 30 aziende elettriche in più di 15 Paesi diversi. Bidgely sta continuando ad espandere il suo ecosistema UtilityAI con l’acquisizione di clienti in tutto il mondo in segmenti chiave del settore. L’espansione del nostro portafoglio di soluzioni e della portata di ciascuna soluzione non fa che accelerarsi man mano che i nostri algoritmi per l’AI e l’apprendimento automatico divengono più potenti e rivelano nuove opportunità di generazione di valore che interessano tutte le operazioni delle aziende elettriche”.

Risultati generati dalle implementazioni di UtilityAI nel 2019

I risultati derivati dalle implementazioni di UtilityAI nel 2019 dimostrano come l’AI abbia agevolato la trasformazione digitale di imprese di servizi di pubblica utilità in tutto il mondo. Gli utenti di Rocky Mountain Power nel Nord America hanno conseguito un risparmio di energia elettrica di 41 gigawattore con un programma a un costo ridotto nella misura del 25 percento, ove la compagnia elettrica ha fatto passare più del 50 percento degli utenti al servizio digitale per accrescere l’engagement dei clienti. VSE in Europa ha registrato anch’essa tassi più elevati di mantenimento, fidelizzazione e soddisfazione dei clienti per mezzo di un’esperienza più personalizzata che ha anche determinato un miglioramento dell’engagement per il suo portafoglio di servizi e prodotti.

Gupta ha aggiunto: “Il messaggio è chiaro: le aziende elettriche devono passare al mondo digitale e sfruttare l’intelligenza artificiale quale mezzo per creare un’esperienza di consumo di energia elettrica personalizzata per i propri utenti. Se non conoscono i propri clienti o se non offrono loro contenuti, programmi e prodotti personalizzati resteranno inevitabilmente indietro. Il settore energetico e i relativi influencer sanno che l’intelligenza artificiale rappresenta il futuro delle imprese e che il momento di investire nella personalizzazione è adesso”.

Nel corso del 2019 Bidgely e la sua clientela internazionale sono stati riconosciuti per la loro leadership nel ramo dell’intelligenza artificiale, in particolar modo da Navigant Research, la quale ha evidenziato come le discipline emergenti dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale si stanno ampiamente diffondendo nel settore energetico. Anche secondo una relazione del 2019 a cura di Lumidyne Consulting, le compagnie elettriche nordamericane ritengono che l’intelligenza artificiale rivesta un’importanza fondamentale ai fini dello sviluppo mirato di programmi personalizzati per gli utenti, mentre 1.400 rispondenti europei confermano che la personalizzazione basata sull’AI si traduce nella fidelizzazione di più del 40 percento degli utenti di energia elettrica residenziale.

La Piattaforma UtilityAI per l’iper-personalizzazione

Il pilastro portante su cui poggia la nuova Piattaforma UtilityAI è costituito dal motore di disaggregazione dei carichi d’utilizzo finale e di analisi dei dati aziendali per infrastrutture avanzate per il conteggio del consumo di elettricità (advance metering infrastructure, AMI) e contatori non intelligenti (non-smart meter, NSM) che ha esteso la sfera di competenza di Bidgely al di là della sua Engagement Suite, ossia relazioni sul consumo energetico residenziale, web, allerte ecc, ad altre aree operative come quella dei centri chiamate delle aziende elettriche attraverso la sua soluzione CARE e l’elettrificazione con la sua soluzione per veicoli elettrici EV Solution.

La Piattaforma UtilityAI, che è protetta da 14 brevetti ed è finalizzata in via primaria all’iper-personalizzazione basata sull’AI per migliorare l’esperienza del cliente, l’intelligence settoriale, l’efficienza comportamentale e l’intelligence commerciale, migliora i risultati e i modelli commerciai delle aziende elettriche in aree come:

efficienza energetica comportamentale (behavioral energy efficiency, BEE) e gestione del lato domanda (demand side management, DSM) a sostegno della trasformazione digitale e del risparmio energetico

Marketing digitale e intelligence settoriale per interazioni personalizzate, lead generation e nuovi modelli di generazione di entrate

Intelligence relativa all’esperienza del cliente e ai centri chiamate per migliorare la soddisfazione dei clienti (customer satisfaction, CSAT) e ridurre i costi di servizio

Analisi relative alle energie rinnovabili e all’elettrificazione per i veicoli elettrici, modellazione delle propensioni e trasferimento dei carichi con l’adozione di tariffe basate su fasce orarie di utilizzo (time-of-use, TOU)

Analisi dei dati aziendali e intelligence commerciale per abilitare nuovi flussi di lavoro e casistica commerciale e dotare gli analisti di nuovi schemi di modellazione e relazioni

Gestione ai bordi della rete elettrica e gestione dei carichi di punta per soluzioni senza fili per ridurre il carico e il trasferimento dei carichi e promuovere il modellamento dei carichi

Alcuni clienti di Bidgely si esprimono in merito ai vantaggi e ai casi d’uso nel mondo reale di UtilityAI in questi video su vari argomenti, tra cui:

Per ottenere maggior informazioni sulla Piattaforma UtilityAI™ di Bidgely visitare: go.bidgely.com/UtilityAI-Platform-Brief_Download-Now.html

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un fornitore di software come servizio (SaaS) basato sull’intelligenza artificiale che permette alle aziende elettriche di creare maggior valore commerciale e accelerare la concretizzazione dell’economia a zero emissioni di carbonio per mezzo dell’offerta di esperienze del cliente personalizzate. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti - come consumo energetico, dati demografici e interazioni - in insight sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali insight per fornire a ogni singolo cliente raccomandazioni personalizzate in base alla loro personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Da termostati intelligenti a caricatori per veicoli intelligenti, pannelli solari fotovoltaici o tariffe personalizzate/basate su fasce orarie di utilizzo, UtilityAI™ raccomanda nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto al cliente giusto nel momento giusto. Bidgely, con sede generale nella Silicon Valley, è titolare di più di 14 brevetti, ha raccolto più di 50 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il Blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.