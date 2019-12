MoEngage Inc. obtient des Amazon Web Services le statut de détaillant expert

BENGALURU, Inde et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--MoEngage Inc, une plateforme intelligente d’engagement client, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu, des Amazon Web Services (AWS), le statut de "retail comptency" (détaillant expert).

Les partenaires de ce réseau de détaillants experts ont démontré leur compétence technique et le succès de leurs clients dans de nombreux domaines innovants de la vente au détail couvrant les lacs de données, l’IA/AM, la voix, la reconnaissance, l’IdO, les microservices et la transformation de la vente au détail.

Ces détaillants experts subissent, de la part d’AWS, une validation rigoureuse afin de garantir qu'en respectant les meilleures pratiques AWS, ils déployent l'infrastructure cloud la plus sécurisée, performante, résiliente et efficace possible de sorte que leurs applications industrielles renforcent la confiance des clients lors de leur prise de décisions.

AWS permet des solutions évolutives, flexibles et rentables, pour les startups comme pour les entreprises mondiales. Pour prendre en charge l’intégration et le déploiement sans faille de ces solutions, AWS a mis en place un AWS Competency Program pour aider les clients à identifier les partenaires du réseau de conseil et de technologie APN présentant une expérience et une expertise approfondies de l’industrie.

L’obtention du statut AWS Retail Competency permet à MoEngage de se différencier en tant que membre du réseau APN (AWS Partner Network) capable d’offrir des compétences techniques hautement spécialisées.

« MoEngage est fière d’avoir obtenu le statut AWS Retail Competency », a déclaré Raviteja Dodda, cofondateur et PDG de MoEngage. « Notre équipe se consacre à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs technologiques en tirant parti de l’agilité, de l’étendue des services et du rythme d’innovation fournis par AWS. »

MoEngage s’appuie sur AWS pour offrir une messagerie personnalisée, en temps réel et à l’échelle. MoEngage transmet plus de 1 milliard de communications personnalisées chaque jour, et compte plus de 500 millions d’utilisateurs répartis dans 35 pays.

En utilisant MoEngage, les détaillants peuvent augmenter la rétention des clients, la valeur à vie et le retour sur investissement marketing. MoEngage a également été nommée dans le Magic Quadrant 2019 de Gartner dans la catégorie Plateformes de marketing mobile, et a reçu l’une des notes les plus élevées en termes de satisfaction clientèle.

M. Anand Bhaskaran, chef du marketing numérique chez bigbasket, a déclaré : « MoEngage est un partenaire très solide et stable qui nous a soutenu dans notre quête pour devenir la meilleure épicerie en ligne d’Inde. Leur segmentation robuste, leur personnalisation basée sur l’IA et leurs capacités de marketing multicanal jouent un rôle crucial car elles permettent à bigbasket d’offrir, à ses clients, une expérience de vente en ligne personnalisée et transparente. »

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d’engagement client intelligente, conçue pour le monde mobile. Des marques de vente au détail comme Future Retail, Tokopedia, bigbasket, entre autres, utilisent MoEngage pour offrir une hyperpersonnalisation à l’échelle sur divers canaux numériques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.moengage.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.