NTT e Microsoft formam uma aliança estratégica para viabilizar novas soluções digitais

TÓQUIO e REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--NTT Corporation (NTT) e Microsoft Corp. anunciaram hoje uma aliança estratégica plurianual destinada a fornecer soluções seguras e confiáveis que ajudam os clientes corporativos a acelerar suas transformações digitais. A aliança reunirá a melhor infraestrutura de TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) da NTT, serviços gerenciados e experiência em segurança cibernética, com a plataforma em nuvem confiável da Microsoft e as tecnologias de IA. As principais iniciativas da aliança incluem a criação de um Global Digital Fabric, o desenvolvimento de soluções corporativas digitais criadas em Microsoft Azure e a co-inovação de tecnologias de próxima geração na área de rede totalmente fotônica e computação digital dupla.

Como uma das maiores organizações mundiais de soluções de tecnologia e negócios do mundo, a NTT fornece serviços integrados que incluem consultoria de negócios digitais e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, nuvem, datacenters e redes globais em mais de 190 países e regiões. Como parte da aliança estratégica, a NTT escolheu Microsoft Azure como sua plataforma de nuvem preferida para modernizar sua infraestrutura global de TI e soluções para clientes nas áreas de análises avançadas para inteligência de ameaças de segurança cibernética e a plataforma de gerenciamento de TI híbrida.

“ A NTT está comprometida em ajudar as empresas a executar suas iniciativas de transformação digital para ajudar a criar um mundo mais inteligente. Acreditamos que a combinação da plataforma Microsoft Azure, juntamente com a infraestrutura conectada da NTT e os recursos de entrega de serviços, acelerará esses esforços. Além disso, as empresas colaborarão na IOWN, incluindo áreas como rede totalmente fotônica e computação digital dupla”, disse Jun Sawada, presidente e diretor executivo da NTT.

“ Nossa aliança estratégica combina a experiência global em infraestrutura e serviços da NTT com o poder do Azure”, disse Satya Nadella, diretor executivo da Microsoft. “ Juntos, criaremos novas soluções que abrangem inteligência artificial, segurança cibernética e nuvem híbrida, enquanto trabalhamos para ajudar os clientes corporativos em qualquer lugar a acelerar sua transformação digital”.

As principais iniciativas da aliança incluem:

1. Formação de um Global Digital Fabric

O Global Digital Fabric é uma combinação da Microsoft Cloud e da infraestrutura de ICT conectada globalmente à NTT. Ele reúne os pontos fortes das duas empresas nas áreas de soluções de produtividade, nuvem pública, datacenter global e infraestrutura de rede. O Global Digital Fabric visa criar um ambiente altamente sustentável, seguro e robusto para que as empresas acelerem suas ambições digitais em todo o mundo.

2. Desenvolvimento de soluções corporativas digitais

A aliança também abrange o desenvolvimento de soluções digitais criadas no Microsoft Azure para capacitar as empresas a acelerar sua transformação digital e a operar com mais segurança da empresa até a borda e a nuvem. As principais iniciativas incluem análises avançadas para inteligência de ameaças de segurança cibernética, robótica social com IA relacional para acompanhantes digitais, soluções digitais para locais de trabalho, bem como descoberta e gerenciamento de conhecimento.

3. Co-inovação de tecnologias de próxima geração

A aliança também irá explorar a pesquisa e o desenvolvimento de redes totalmente fotônicas e computação gêmeo digital como parte do conceito de Rede Óptica e Sem Fio Inovadora (IOWN) da NTT. O objetivo é fornecer uma interação mais natural entre pessoas, natureza e tecnologia e apoiar o crescimento sustentável com uma plataforma de rede e processamento de informações do futuro baseada em óptica.

Além disso, a NTT e a Microsoft estão comprometidas em aproveitar o poder da tecnologia para um futuro mais sustentável. As empresas pretendem trabalhar juntas para investir em projetos inovadores que aproveitam a tecnologia para aproveitar as iniciativas de sustentabilidade da NTT e os subsídios de IA para Terra da Microsoft.

“ A NTT e a Microsoft têm uma longa história de colaboração, e essa aliança estratégica aprofundará ainda mais nossa parceria. Compartilhamos a mesma visão de capacitar empresas e sociedade com tecnologias inteligentes e seguras para um futuro melhor e mais sustentável ”, disse Jun Sawada, presidente e diretor executivo da NTT.

Sobre a NTT

A NTT é uma provedora global de tecnologia e soluções de negócios, ajudando os clientes a acelerar o crescimento e inovar os modelos de negócios digitais.

Fornecemos consultoria de negócios digitais, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes - todos apoiados por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de serviços de TI, nossas diversas equipes prestam serviços em mais de 190 países e regiões. Atendemos 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades.

Com uma herança de 120 anos de serviço e responsabilidade social, defendemos e agimos por nossos clientes e por um mundo sustentável.

Para mais informações sobre a NTT, visite www.global.ntt.

Sobre a Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma fronteira inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conseguir mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.