Solasia anuncia aliança para licença e capital para o SP-04 (PledOx®) com Maruho

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Solasia Pharma K.K. (TSE: 4597, sede: Tóquio, Japão, presidente e diretor executivo: Yoshihiro Arai, doravante “Solasia”) anunciou hoje que celebrou um contrato de licença exclusivo com a Maruho Co., Ltd. (sede: Osaka, Japão, presidente e diretor executivo: Koichi Takagi, doravante “Maruho”) para a comercialização do produto Solasia SP-04 (PledOx®, doravante “produto”), um agente terapêutico para neuropatia periférica induzida por quimioterapia (atualmente em ensaio clínico de Fase III; nome do ingrediente ativo: calmangafodipir) no Japão.

Sob o contrato de licença, a Maruho comercializará o produto exclusivamente no Japão após a Solasia concluir seu desenvolvimento. Com base no contrato de licença, a Solasia fornecerá o produto exclusivamente à Maruho, e a Maruho pagará à Solasia um adiantamento no valor de 1 bilhão de ienes que será complementado por pagamentos por metas com base no progresso de desenvolvimento e marketing até totalizar 18 bilhões de ienes.

Além do contrato de licença acima, Solasia e Maruho firmaram um acordo de aliança de capital, pelo qual a Maruho adquire ações da Solasia por meio de alocação de terceiros, com o objetivo de manter uma relação comercial próxima.

Formato da aliança de capital: Aquisição de ações da Solasia recém-emitidas pela Maruho em alocação de terceiros Data de pagamento: 26 de dezembro, 2019 Número de ações emitidas: 11.324.000 ações ordinárias Solasia Preço de emissão por ação: 151 ienes (preço de fechamento em 9 de dezembro de 2019) Montante total da emissão: 1.709.924.000 ienes Índice de participação após emissão: Maruho deterá 9,70% das ações em circulação na Solasia Contrato de carência: A Maruho deve obter o consentimento prévio da Solasia se transferir sua participação acionária antes do dia seguinte à data do anúncio inicial dos resultados dos ensaios clínicos e outros da Solasia após a conclusão dos dois ensaios da Fase III do produto atualmente em andamento. O principal acionista da Solasia, a ITOCHU Corporation deve obter o consentimento prévio da Solasia se transferir sua participação acionária no prazo de um ano a partir da data de pagamento mencionada acima. Uso de receitas: Para licenciamento e desenvolvimento do pipeline do novo produto SP-05.

A Maruho é especializada em dermatologia e contribuiu para melhorar a qualidade de vida (QV) de pacientes que sofrem de distúrbios da pele causados pelo tratamento do câncer. Dessa vez, para contribuir ainda mais com os pacientes com câncer e suas famílias, a Maruho decidiu obter os direitos de comercialização do produto. A Solasia é especializada em oncologia na Ásia e três de seus quatro produtos existentes e em desenvolvimento incluem fármacos que tratam os efeitos colaterais dos medicamentos anticâncer. A Solasia ainda não estabeleceu uma força de vendas interna no Japão. Portanto, à luz do progresso constante do ensaio clínico de Fase III do produto, a Solasia decidiu obter os direitos de comercialização da Maruho, com quem compartilha a filosofia da importância de melhorar a QV do paciente.

Koichi Takagi, presidente e diretor executivo da Maruho, comentou o seguinte:

“A Solasia é uma empresa farmacêutica especializada em oncologia. A empresa apoia os pacientes em tratamento contra o câncer e suas famílias, desenvolvendo não apenas medicamentos anticâncer, mas também produtos de cuidados de suporte ao câncer para melhorar a QV dos pacientes. Em colaboração com a Solasia, continuaremos a fazer o possível para ajudar ainda mais os pacientes com câncer e suas famílias, combinando o amplo conhecimento da Solasia em oncologia com a experiência que adquirimos na melhoria da QV dos pacientes.”

Yoshihiro Arai, presidente e diretor executivo da Solasia, comentou o seguinte:

“A Maruho é uma empresa líder no Japão na área de dermatologia, que adquiriu com os muitos anos de experiência com pacientes com câncer e outras enfermidades a percepção de que melhorar a QV do paciente é tão importante quanto o tratamento da doença subjacente. Estamos confiantes de que a Maruho, com sua riqueza de conhecimento e experiência na QV do paciente, é o melhor parceiro da Solasia, pois podemos compartilhar amplamente as expectativas e a importância do nosso produto em desenvolvimento SP-04 no tratamento de neuropatia periférica induzida por quimioterapia e trabalhar juntos para melhorar a QV do paciente.”

