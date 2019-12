Nel ASA: Recebe um Pedido de Eletrolisador de 3,5 MW da ENGIE

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Nel Hydrogen Electrolyser AS, uma subsidiária da Nel ASA (Nel, OSE: NEL), recebeu um pedido de compra, após um contrato anunciado anteriormente para um eletrolisador de 3,5 MW da ENGIE. O eletrolisador é um elemento dE solução de hidrogênio da ENGIE para produzir hidrogênio renovável para o maior caminhão de transporte elétrico de células a combustível do mundo para a Anglo American, uma empresa de mineração global e está programado para ser instalado em 2020.

Foi feita uma referência à notificação da OSE no dia 30 de agosto de 2019, em que a Nel anunciou um contrato para entregar "um eletrolisador de 3,5 MW a uma grande empresa internacional de energia". Hoje, a Nel anuncia um pedido de compra da ENGIE após o contrato.

A ENGIE está fornecendo a solução de hidrogênio renovável para a Anglo American, que tem ambições de reduzir drasticamente as emissões associadas à mineração, colocando em andamento o maior caminhão de transporte de mineração elétrica de célula a combustível do mundo em 2020.

"É uma honra trabalhar em conjunto com a ENGIE nesse projeto histórico. É claro que estamos muito satisfeitos pela ENGIE ter escolhido nosso eletrolisador para integrar a solução renovável de hidrogênio que abastecerá o caminhão. Quando aumentado, serão necessários mais de 100 MW de capacidade de eletrolisador somente para esta mina, representando uma nova e atraente oportunidade de mercado ", afirma Henning Langås, diretor de vendas da Nel Hydrogen Electrolysers.

O projeto ENGIE-Anglo American envolve a retromontagem de um caminhão de mineração que opera na mina do grupo de platina Mogalakwena da Anglo American na África do Sul para se tornar um caminhão elétrico de célula a combustível com emissão 100% zero. A eletricidade para a produção de hidrogênio virá em parte da energia solar local e da rede, e a capacidade do eletrolisador supera a demanda diária do caminhão, permitindo o armazenamento para abastecer durante a noite ou em momentos em que a radiação solar é fraca, maximizando a parcela renovável do hidrogênio. Se for bem-sucedido, o objetivo em longo prazo é converter toda a frota de caminhões de transporte da mina em hidrogênio, bem como em outras operações de mineração da Anglo American em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.