Libye : accord entre la NOC et Total sur la participation du Groupe dans les concessions de Waha

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et la National Oil Corporation (NOC) en accord avec le gouvernement de Libye ont signé aujourd’hui un accord sur la mise en œuvre de la participation de Total dans les concessions de Waha, située dans le bassin de Sirte en Libye. Selon les termes de l’accord, Total s’engage à :

Aider la NOC à accélérer le développement des concessions en fournissant ses technologies et savoir-faire, en développant notamment les champs de North Gialo et NC 98 qui doivent apporter 180 000 barils équivalent pétrole par jour de production additionnelle et en soutenant des programmes sociaux menés par la NOC à destination des populations locales proches des lieux de production. A cette fin, Total versera des contributions financières d’un montant de 70 M$ dans un premier temps, 30 M$ pour la mise en production de North Gialo et 30 M$ pour la mise en production de NC 98,

Mener en propre des programmes de développement économique local, pour un montant total de 20 M$ sur 4 ans.

« Total est satisfait de signer avec la NOC, en accord avec le Gouvernement de Libye, cet accord grâce auquel elle approuve définitivement l’entrée de Total dans les concessions de Waha », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nous allons nous engager résolument avec la NOC et la Waha Oil Company pour investir, optimiser les infrastructures et développer de nouvelles réserves qui bénéficieront à toutes les parties et notamment à la Libye et ses habitants. Cet accord, qui étend encore notre étroite coopération avec la NOC, marque une nouvelle étape importante dans les 60 ans d’histoire de Total en Libye. »

Le 1er mars 2018, Total a pris une participation de 16,33 % dans les six concessions de Waha en acquérant Marathon Oil Libya Limited (MOLL), une filiale à 100 % de la société américaine Marathon Oil Corporation. Les concessions de Waha produisent actuellement environ 350 000 bep/j.

Cette acquisition a offert à Total un accès à des réserves et à des ressources supérieures à 500 millions de barils ainsi qu’à un potentiel d’exploration important sur les 53 000 km2 couverts par les concessions.

La NOC (59,18%), Total (16,33%), ConocoPhillips (16,33%) et Hess (8,16%) sont conjointement propriétaires des concessions. La Waha Oil Company, une entité détenue à 100 % par la NOC, est opérateur de l'actif.

À propos de Total en Libye :

Total est présent en Libye depuis 1954. En 2018, la production du Groupe s’est élevée à 63 000 bep/j. Cette production provient des blocs en mer d’Al Jurf (Total, 37,5%), de la zone d'El Sharara (Total, 15 % du bloc ex-NC 115 et 12 % du bloc ex-NC 186) et des concessions de Waha (Total 16,33 %) situées à terre.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.