THERADIAG renforce sa présence à l’international avec la signature de trois nouveaux distributeurs stratégiques en Asie

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd’hui le renforcement de sa présence à l’international grâce à la signature de trois nouveaux distributeurs stratégiques en Chine, à Hong-Kong-Macao et à Taïwan, pour la distribution de ses principaux tests de monitoring des biothérapies de la gamme TRACKER.

Theradiag poursuit sa stratégie d’accélération de son internationalisation sur les territoires clés présentant un potentiel de croissance dans ses domaines d’activité.

A compter de Janvier 2020, Theradiag sera donc distribué à Hong Kong-Macao, à Taiwan et enfin en Chine - sur une base non exclusive, afin de pouvoir bénéficier d’autres opportunités complémentaires éventuelles sur ce pays à très fort potentiel. En effet, en Chine plus de 5 millions de personnes souffrent de polyarthrite rhumatoïde et l’incidence des maladies inflammatoires chroniques augmente rapidement ainsi que le marché des traitements par biothérapies.

Plus en détail :

- En Chine, le rapprochement avec Hongquan Medical Technology permettra à Theradiag d’avoir accès à un spécialiste scientifique des maladies inflammatoires chroniques unique dans le pays. Theradiag bénéficiera de l’expertise de Hongquan Medical Technology dans ses deux principaux domaines de recherche scientifique et de commercialisation que sont la gastroentérologie et les maladies Inflammatoires Intestinales (IBD).

- A Hong-Kong et Macao, Theradiag se rapprochera de l’une des plus importantes et dynamiques entreprises pharmaceutiques, Hindwing, pour la commercialisation de ses produits et aura accès à des hôpitaux de référence en Chine et en Asie.

- A Taïwan Theradiag s’associera avec Medtri, l’un des leaders spécialisés dans les technologies médicales.

Ces trois nouveaux partenariats s’inscrivent dans une démarche volontaire et déterminée de valorisation et de promotion de TRACKER, la gamme innovante de Theradiag.

Les partenaires, en plus de la distribution des kits relaieront également les dernières avancées scientifiques concernant le monitoring des biothérapies auprès des Key Opinion Leaders de cette région. Ceci permettra de soutenir les recommandations des autorités Asiatiques datant de mai 2019, en faveur de l’utilisation d’outils de monitoring des biothérapies.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag commente : « Nous sommes très heureux de signer ces nouveaux partenariats de distribution. Ces derniers sont totalement en ligne avec notre stratégie de développement à l’international sur des territoires prioritaires stratégiques à fort potentiel, dont l’Asie fait partie. L’intérêt spontané manifesté par ces trois nouveaux partenaires est une confirmation supplémentaire de la validité de notre approche en Théranostic et de la qualité de nos kits TRACKER pour le monitoring des traitements par biothérapie. La priorité de Theradiag reste plus que jamais le bon traitement, au bon patient, grâce à des tests innovants permettant d’améliorer l’efficacité des traitements. Toutes les équipes sont désormais engagées pour le succès de la mise en place de ces partenariats à compter de 2020. »

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires annuel 2019, le 4 février 2020, après clôture du marché

A propos de Hongquan Medical Technology, Chine

Hongquan Medical Technology Co., Ltd est une société qui fournit des services haut de gamme aux hôpitaux. Se concentrant sur les biotechnologies, plus spécialement pour la gastroentérologie et les maladies inflammatoires chroniques (IBD), elle promeut activement des diagnostics innovants à forte valeur ajoutée auprès d’un réseau de professionnels tant cliniciens que biologistes. Sa devise est « La science prend soin de la vie et la technologie crée de la valeur »..

www.hongquanmed.com

A propos de Hindwing, Hong-Kong-Macao

Créé par une équipe de pharmaciens, Hindwing représente une large gamme de produits pharmaceutiques, diagnostiques, médicaux et de consommation à Hong Kong, Macao et en Chine. Considérée comme l’une des plus grandes, anciennes et des plus dynamiques sociétés pharmaceutiques de la région, Hindwing commercialise ses produits à grande échelle et auprès des laboratoires, des cliniques médicales et dentaires, des pharmacies et des maisons de retraite, et de façon particulièrement privilégiée auprès des hôpitaux de cette zone géographique.

www.hindwing.com

A propos de Medtri, Taïwan

Composé de professionnels dans le domaine des tests médicaux et de la biotechnologie, Medtri établit depuis longtemps à Taïwan, fournit des supports de produits complets, des technologies de test émergentes ainsi que des options de tests cliniques diversifiées au personnel des laboratoires cliniques. Cet acteur distribue également ses solutions à des sociétés de renom dans son secteur d’activité.

www.medtri.com.tw

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne‑la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com