Implanet : Transfert du contrat de ‘Listing sponsor’

BORDEAUX, France & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants éligible au dispositif fiscal PEA-PME, annonce le transfert de son contrat de ‘Listing sponsor’, conclu précédemment avec Swiss Life Banque Privée, à Champeil SA, prestataire de services d'investissement et ‘listing sponsor’, à compter du 1er janvier 2020.

Rappel des données boursières de l’action Implanet :

Code ISIN : FR0010458729

Marchés de cotation :

- Euronext Growth : ALIMP

- OTCQX : IMPZY

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires annuel 2019, le mardi 21 janvier 2020 après bourse

A propos de Champeil

CHAMPEIL est un Prestataire de Services d’Investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – Banque de France) en qualité d’Entreprise d’Investissement (code d’identification bancaire n°12383) pour la gestion pour compte de tiers, la réception-transmission d’ordres, le conseil en investissement et le placement non garanti. La société basée à Bordeaux et présente à Toulouse et à Paris, a été fondée il y a plus de 35 ans par Jean-Louis Champeil, Agent de change. La société, indépendante et familiale, s’inscrit dans la tradition des Officiers ministériels et des Sociétés de Bourse. CHAMPEIL offre une approche sur mesure des marchés financiers pour une clientèle privée, patrimoniale et/ou d’entreprises. CHAMPEIL est Listing Sponsor agréé par Euronext et courtier en assurance inscrit à l’Orias (11062999). www.champeil.com

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de 2 gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON déstiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser ces innovations. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® et MADISON ont obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80