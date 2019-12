SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Nel mondo connesso del giorno d’oggi spostare denaro dovrebbe essere per i consumatori e le imprese tanto semplice e consueto quanto inviare un messaggio di testo. Eppure spesso i consumatori e le imprese ricorrono ancora a processi manuali cartacei che comportano tariffe elevate e l’uso di denaro contante per inviare denaro ad amici, parenti e partner commerciali. Attraverso Visa Direct, una1 soluzione per pagamenti push in tempo reale che ha elaborato ben 2 miliardi di transazioni2 nell’ultimo anno, Visa sta collaborando con i suoi partner e clienti in tutto il mondo per semplificare, digitalizzare e ridurre i costi nel settore in rapida crescita3 delle rimesse.

Ampliando il suo attuale ecosistema globale di partner per rimesse, Visa ha annunciato oggi che TransferWise, un’azienda globale specializzata in tecnologie per pagamenti internazionali, comincerà ad offrire ai clienti un’opzione aggiuntiva per il trasferimento rapido e sicuro di denaro su carte di debito in tempo reale.

