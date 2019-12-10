Maruho和Solasia簽署SP-04(PledOx®)代理許可及資本聯盟協定

日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--蘇愛康製藥有限公司（東京證券交易所代碼：4597，總部：日本東京，總裁兼執行長：荒井好裕，以下簡稱「蘇愛康」）和Maruho有限責任公司（總部：日本大阪，總裁兼執行長：Koichi Takagi, 以下簡稱“Maruho”）今日聯合宣佈，共同簽署關於蘇愛康產品-04（PledOx®，以下簡稱「產品」）在日本的獨家開發及代理授權合約。此產品是用於治療化療所致周邊神經病變的藥物（目前正在進行第三期臨床試驗；有效成分名稱：calmangafodipir）。

根據授權合約，在蘇愛康完成產品開發後，Maruho將作為獨家代理在日本銷售該產品。根據授權合約，蘇愛康將向Maruho獨家供應該產品，Maruho將向蘇愛康支付10億日圓的代理許可預付款，並根據開發和行銷的進度向蘇愛康支付階段性付款，總計可達180億日圓。

除上述授權合約外，蘇愛康和Maruho還簽訂了資本聯盟協定，Maruho透過第三方配股方式收購蘇愛康股份，以期在未來保持密切的業務關係。

資本聯盟形式: 透過第三方配股方式收購蘇愛康股份 付款日期： 2019年12月26日 發行股數： 11,324,000 蘇愛康普通股份 每股發行價格： 151 日圓 (2019年12月9日收盤價) 發行總額： 1,709,924,000 日圓 發行後持股比例： Maruho 將持有蘇愛康9.70%的流通股 鎖定協議： 若Maruho打算在目前正在進行的產品的兩個第三期試驗完成而蘇愛康首次公佈臨床試驗結果之日後的第二天之前轉讓其股權，Maruho的股份轉讓申請必須事先徵得蘇愛康的允許。 若在上述Maruho向蘇愛康付款日期後一年內，蘇愛康第一大股東伊藤忠株式會社打算轉讓其股權，必須事先徵得蘇愛康的允許。 收益使用： 購入蘇愛康產品-05的許可和開發專案。

Maruho是專注於皮膚病新藥的日本製藥公司，同時對改善癌症治療引起的皮膚疾病患者的生活品質也有所貢獻。此次，Maruho決定成為該商品的獨家代理，進一步協助病患及其家屬。蘇愛康為亞洲專注於腫瘤領域的製藥公司，其4種現有和開發的藥物中，有3種是癌症輔助治療藥物。然而蘇愛康尚未在日本建立內部銷售團隊。因此，鑑於該產品的第三期臨床試驗取得穩定的進展，蘇愛康決定與有著改善病患生活品質的共同理念的Maruho攜手，在日本推出該產品。

Maruho總裁兼執行長Koichi Takagi說道：「蘇愛康是一家致力於腫瘤領域的專業製藥公司。該公司開發的藥物/醫療器材設備不僅用於治療癌症，也有助於減少癌症治療引起的副作用，改善病患的生活品質。在和蘇愛康的合作中，我們將結合蘇愛康在腫瘤學方面的豐富知識與我們在改善病患生活品質方面累積的經驗，繼續盡最大努力幫助癌症病患和他們的家人。」

蘇愛康總裁兼執行長荒井好裕先生評論道：「Maruho是日本皮膚病學領域的一流公司，在多年與癌症和其他病患的經驗中領悟到，提高病患的生活品質（QOL）與治療基礎疾病同等重要。我們相信對病患生活品質有著豐富知識和經驗的Maruho公司，是蘇愛康的最佳合作夥伴，我們可以廣泛地分享我們開發蘇愛康產品-04在化療引起的周邊神經病變治療中的期望與重要性，並共同努力改善病患的生活品質。

關於Maruho

Maruho有限責任公司總部位於大阪，在皮膚產品的研發、製造和商業化方面居於日本領先地位。Maruho成立於1915年，擁有1930名員工（截至2018年9月底），在截至2018年9月30日的會計年度中，淨銷售額約為852.9億日圓。Maruho追求「立足皮膚領域，追求卓越成效」的長期企業願景，致力於改善全世界人民的健康和生活品質。

更多資訊請造訪https://www.maruho.co.jp/english/

關於蘇愛康

蘇愛康是總部位於亞洲的專業製藥公司，其使命是「提供創新和高品質藥物，為病患帶來美好的明天」。為了因應腫瘤領域未獲滿足的醫療需求，我們開發造福病患健康生活的創新藥物，為醫療保健提供者提供治療選擇。

更多資訊請造訪https://www.solasia.co.jp/en/

關於化療引起的周邊神經病變(CIPN)

癌症化療會發生副作用，例如噁心嘔吐和口腔炎。周邊神經病變也是一種嚴重副作用。已知主要的癌症化療藥物均可導致顯著的周邊神經病變（CIPN），例如含鉑藥物（奧沙利鉑、順鉑等）、紫杉烷類藥物（紫杉醇等）、植物堿藥物和蛋白酶體抑制劑(*1)。然而根據蘇愛康的調查顯示，目前尚無批准的藥物用於預防或治療CIPN。

SP-04 (PledOx®)

SP-04（PledOx®）是由PledPharma AB公司（STO: PLED，總部位於瑞典斯德哥爾摩，以下簡稱“Pled”）研究開發的一種預防治療由化療引起的周邊神經損傷的藥物。PledOx®是一種超氧化物歧化酶擬似物，即一種可降解細胞內活性氧的酶，具有保護神經細胞免受藥物誘導氧化壓力所致損傷的效應。

蘇愛康從Pled獲得SP-04在日本、中國、香港、澳門、韓國和臺灣的獨家經營和開發權。在亞洲（日本、韓國、臺灣、香港）進行的全球第三期臨床研究被視為由Pled在美國及歐洲主導的全球第三期臨床試驗的一部分。此項試驗的受試者是結直腸癌患者，接受 mFOLFOX6 (*2)治療，該方案包含抗氧化劑藥物「奧沙利鉑」，試驗旨在探尋 PledOx®用藥對周邊神經病變進展的抑制效應。

*1： 參考文獻：厚生勞動省「重度副作用疾病周邊神經病變應對手冊」 *2： mFOLFOX6 方案採用氟尿嘧啶、亞葉酸和奧沙利鉑三種化療藥治療癌症。該方案已被採納作為標準治療，用於高危險性第二期結直腸癌，或第三期結直腸癌術後輔助化療，以及第四期復發結直腸癌的全身化療。

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