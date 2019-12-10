Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器为小米旗下Redmi K30 5G和K30智能手机提供支持

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Elliptic Labs的AI虚拟接近感应器INNERBEAUTY®将作为小米Redmi K30智能手机的技术支持投入市场，K30是Redmi系列中首款商用Elliptic Labs技术的手机。 这款改变游戏规则的AI虚拟接近传感器使OEM厂商无需安装硬件接近传感器，即可提供具有外观简洁的全面屏手机。 亚洲智能手机制造商小米今天推出了其新款Redmi手机型号，其中即包括K30 5G，所有这些手机均集成了INNER BEAUTY技术。

当用户在通话过程中将手机放在耳朵旁，智能手机便会进行接近检测，通过禁用触摸功能以关闭屏幕。 Elliptic Labs用AI虚拟智能传感器取代了传统的硬件红外接近传感器，从而释放了手机的组件空间并为更大的屏占比和更简洁的外观设计提供可能性。

Elliptic Labs和小米于2016年共同发布了引领潮流的小米 MIX手机。 迄今为止，INNER BEAUTY出现在11款小米智能手机中，包括新发布的Redmi K30 5G，两家公司之间的合作关系牢不可破。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen表示：“消费者要求手机具有更大的显示屏，以及更干净、更时尚的外观，同时还要求它们能提供在最高功能级别上执行的复杂功能。 “ INNER BEAUTY出众的精确度和准确性是小米再次选择它作为其最新智能手机系列重要组成部分的原因。 Elliptic Labs划时代的虚拟传感器通过为OEM提供比硬件传感器更优质的性能更好、更低廉的成本，从而在竞争激烈的行业中脱颖而出。”

关于椭圆实验室

Elliptic Labs是面向智能手机、IoT和汽车行业的AI虚拟传感器的全球公司和全球领导者。 Elliptic Labs使用机器学习和/或传感器融合技术将产品与现有设备传感器中的超声数据相结合，从而对产品进行改造，从而生产出更智能、更环保、更安全、更直观的设备。 这使制造商无需红外，雷达和飞行时间硬件传感器，从而节省了OEM的组件成本并释放了设计空间。 AI虚拟智能传感器平台™提供360度高精度环绕式的存在检测、呼吸检测和无接触手势交互功能。 Elliptic Labs的总部位于挪威，还在美国、中国、韩国和日本运营。 勤奋、创新、开放、正直的共同核心价值观激励着公司的全球员工。 有关更多信息，请访问www.ellipticlabs.com。