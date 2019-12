A Murray Energy Corporation publica informações em seu site relacionadas à Murray Metallurgical

ST. CLAIRSVILLE, Ohio--(BUSINESS WIRE)--A partir de 2 de dezembro de 2019, a Murray Energy Corporation (a "Empresa") se envolveu em discussões confidenciais sob contratos de confidencialidade separados com certos membros de um grupo ad hoc de credores de superprioridade relacionados à Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC e suas subsidiárias (coletivamente, "Murray Metallurgical").

Os acordos de confidencialidade exigem que a Empresa divulgue publicamente todas as informações não públicas relevantes fornecidas a esses credores antes das 8h30 (horário de Nova York) em 9 de dezembro de 2019. A Empresa publicou certos materiais não divulgados anteriormente em seu site para satisfazer suas obrigações de divulgação sob os acordos de confidencialidade. Essas informações podem ser visualizadas na parte do site do investidor, localizada em murrayenergycorp.com/investors.

Dúvidas adicionais devem ser direcionadas para media@coalsource.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Os materiais mencionados neste comunicado e publicados no nosso site incluem previsões futuras. Vários fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas expressas neste comunicado e nos materiais, incluindo (i) demanda do mercado por carvão e eletricidade; (ii) condições geológicas, clima e outros riscos da mineração de carvão que estão além do nosso controle; (iii) reclamações e litígios movidos contra nós, (iv) a cobertura fornecida por nosso seguro contra certas responsabilidades; (v) nossa capacidade de estender acordos de fornecimento de carvão de longo prazo existentes ou firmar novos acordos no futuro; (vi) aumento da concorrência em nosso setor e com produtores de fontes de energia concorrentes; (vii) a precisão com a qual somos capazes de estimar nossas reservas de carvão e as mudanças no valor de nossas reservas provadas e prováveis de carvão; (viii) disponibilidade e preço de mineração e outros suprimentos industriais; (ix) negociação de contratos de trabalho, relações com funcionários e disponibilidade da força de trabalho; (x) disponibilidade, desempenho e custos de transporte; (xi) perda de clientes-chave; (xii) nossa capacidade de obter ou renovar cauções em termos aceitáveis; (xiii) possibilidade de greves ou outras paradas de trabalho em nossa mina sindicalizada; (xiv) obrigações relacionadas a benefícios para empregados aposentados e sob planos de pensão; (xv) nossa capacidade de reter executivos importantes e atrair e reter funcionários qualificados; (xvi) o impacto da legislação futura e mudanças nos regulamentos, políticas e impostos governamentais, incluindo aqueles que afetam a permissão, a segurança e a saúde das minas e os direitos à terra dos operadores de mineração e os que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa; (xvii) a capacidade da Empresa de obter aprovação pelo Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Ohio (o "Tribunal de Falências") de um plano do Capítulo 11 ou qualquer outro plano de reorganização, incluindo o tratamento das reivindicações dos credores da Empresa e credores comerciais, entre outros; (xviii) a capacidade da Empresa de obter aprovação com relação às moções nos casos do Capítulo 11 para a Murray Energy Holdings Co., a Empresa e suas subsidiárias (coletivamente, os “Casos do Capítulo 11”) e as decisões do Tribunal de Falências no Capítulo 11 Casos e os resultados do Capítulo 11 Casos em geral; (xix) o período de tempo em que a Empresa operará sob os Casos do Capítulo 11; (xx) riscos associados a moções de terceiros nos Casos do Capítulo 11, que podem interferir na capacidade da Empresa de desenvolver e consumar um plano de reorganização; (xxi) os potenciais efeitos adversos dos Casos do Capítulo 11 sobre a liquidez da Empresa, resultados de operações ou perspectivas de negócios; (xxii) a capacidade de executar o plano de negócios e reestruturação da Empresa; (xxiii) aumento dos custos jurídicos e de assessoria relacionados aos casos do Capítulo 11 e outros litígios e aos riscos inerentes ao processo de falência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.