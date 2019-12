CLAIRSVILLE, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Murray Energy Corporation (the “Company”) begon op 2 december 2019 vertrouwelijke besprekingen in het kader van afzonderlijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten met bepaalde leden van een ad-hoc groep van kredietverstrekkers in verband met superprioriteit, Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Murray Metallurgical”).

De vertrouwelijkheidsovereenkomsten vereisen dat the Company alle materiële niet-openbare informatie die aan dergelijke geldschieters op of vóór 9:30 uur (New Yorkse tijd) op 9 december 2019 wordt verstrekt openbaar maakt. The Company heeft bepaald eerder niet openbaar gemaakt materiaal op haar website te plaatsen, om te voldoen aan haar openbaarmakingsverplichtingen onder de vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Dergelijke informatie kan worden bekeken op het Investors-gedeelte van de website van the Company, op murrayenergycorp.com/investors.

Verdere vragen moeten worden gericht aan media@coalsource.com

