Triton Digital integreert de MediaSales Traffic-oplossing van Wedel Software met zijn toonaangevende audioadvertentieserver

AMSTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Triton Digital®, de wereldwijde technologie- en serviceprovider voor de digitale audio- en podcast-industrie, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn online audioadvertentieserver heeft geïntegreerd met de MediaSales Traffic-oplossing van Wedel Software, een toonaangevende leverancier of media-informatiesystemen voor de wereldwijde omroep- en reclame-industrie.

Deze integratie stroomlijnt ad-ops voor gebruikers van het Triton Ad Platform en de Wedel Software MediaSales Traffic-oplossing, waardoor ze tegelijkertijd campagnes voor meerdere advertentiemedia, waaronder digitale audio, traditionele radio, display, Search en meer, in één systeem tegelijkertijd kunnen verwerken. Bovendien verbetert de integratie de rapportageprocessen aanzienlijk, waardoor het risico op menselijke fouten wordt geëlimineerd door de consolidatie of campagneresultaten zoals vertoningen of GRP's te automatiseren.

"We zijn verheugd om samen te werken met Triton Digital om onze gebruikers een gestroomlijnde workflow te bieden voor het aanbieden van audio-advertenties", aldus Raoul Wedel, CEO van Wedel Software. "De combinatie van onze oplossingen zal onze klanten ongetwijfeld een steeds krachtigere, gebruiksvriendelijkere en vereenvoudigde oplossing voor advertentiebeheer bieden."

"Wedel Software deelt onze passie om klanten dynamische en geavanceerde technologie te bieden die klanten helpt hun efficiëntie in de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren", zegt Benjamin Masse, Managing Director, Market Development and strategy bij Triton Digital. "We zijn verheugd om onze online audioadvertentieserver te integreren met hun trafficking-oplossing om hun klanten de mogelijkheid te bieden audio op een meer gestroomlijnde en efficiënte manier af te handelen."

Over Triton Digital

Triton Digital® is de wereldwijde leider in technologie en services in de digitale audio- en podcast-industrie. Triton is actief in meer dan 40 landen en biedt innovatieve technologie waarmee omroepen, podcasters en online muziekdiensten hun bereik kunnen verbeteren, hun inkomsten kunnen maximaliseren en hun dagelijkse activiteiten kunnen stroomlijnen. Triton ondersteunt de wereldwijde online audio-industrie bovendien met Webcast Metrics®, de toonaangevende online audiometingservice en Podcast Metrics, een van de eerste IAB gecertificeerde podcast-meetservices in de industrie. Met ongeëvenaarde integriteit, uitmuntendheid, teamwerk en verantwoording blijft Triton toegewijd aan het aanbieden van audio en het, publiek met adverteerders om de groei van de wereldwijde online industrie continu te stimuleren. Triton Digital is een volledige dochteronderneming van The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Voor meer informatie, bezoek www.TritonDigital.com.

Over Wedel Software

Wedel Software is een internationale aanbieder van softwareoplossingen voor uitzendingen. Wedel biedt radio-, televisie- en kabelorganisaties over de hele wereld oplossingen om hun reclameplanning en bijbehorende inkomsten effectief te beheren. Wedel biedt een volledig geïntegreerd pakket oplossingen waarmee mediabedrijven inkomsten kunnen managen vanaf de initiële leadstatus tot een voltooide campagne. De oplossingen zijn modern, gemakkelijk te gebruiken en volledig configureerbaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Er zijn meer dan 1200 mediabedrijven over de hele wereld die de softwaretools van Wedel elke dag gebruiken om hun inventory en klantrelaties elke dag effectiever te beheren. Voor meer informatie, bezoek www.wedelsoft.com