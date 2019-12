AM Best Coloca las Calificaciones Crediticias de Armour Secure Insurance S.A. de C.V. Bajo Revisión con Implicaciones en Desarrollo

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones en desarrollo la Calificación de Fortaleza Financiera de B (Adecuada), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bb” y la Calificación en Escala Nacional de México de “a.MX” de Armour Secure Insurance S.A. de C.V. (Armour) (México) después del anuncio de que será adquirida por AXA XL.

Esta transacción está pendiente de la aprobación por parte del regulador mexicano, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las calificaciones permanecerán bajo revisión hasta que AM Best pueda evaluar completamente el impacto financiero y operativo de la adquisición.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia y proveedor de noticias e información especializada en la industria de seguros. La compañía actualmente hace negocios en más de 100 países. Con casa matriz en Oldwick, NJ, AM Best cuenta con oficinas alrededor del mundo, incluyendo Londres, Amsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.