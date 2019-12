O-RAN Alliance lança o primeiro código de software

BONN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a O-RAN Alliance, trabalhando com a Linux Foundation, anunciou a primeira versão do código de software da comunidade de software O-RAN, “Amber”.

O objetivo da comunidade de software O-RAN é avançar com a abertura da rede de acesso via rádio (Radio Access Network, RAN), com foco nas interfaces abertas, seguidas de implementações que aproveitam os novos recursos habilitados pelas especificações O-RAN.

A versão Amber inclui contribuições iniciais em 11 projetos de software. Os principais destaques incluem:

A demonstração da interface O1 de Operação e Manutenção, incluindo suporte a rádio de vários fornecedores.

A versão inicial do Controlador Inteligente RAN Near Real-Time exclusivo da O-RAN. O RIC Near-RT visa aumentar o desempenho da rede. Utiliza medições em circuito fechado (~10ms) para otimizar carga, consumo de energia ou outros parâmetros em vários rádios. A solução O-RAN se beneficia do acesso aberto aos dados locais da RAN e aproveita a arquitetura aberta da O-RAN, incluindo as interfaces E2 e O1.

3 microsserviços iniciais RIC Near-RT (X-APPs) no controle de admissão de rede, monitoramento de KPI de rede e medição de KPI.

Uma pilha de protocolo RAN inicial do 4G LTE com estrutura extensível para o modo independente 5G que aproveita a arquitetura O-RAN de vários fornecedores com a interface fronthaul aberta e a interface F1.

A versão Amber está disponível nas páginas de wiki da Comunidade de software O-RAN.

A Comunidade de software O-RAN planeja continuar o desenvolvimento rápido de software compatível com O-RAN, após o ciclo de versões de 6 meses da Linux Foundation.

“A primeira versão da Comunidade de software O-RAN exemplifica o progresso que fizemos como setor, e a AT&T orgulha-se de ser membro e colaborador ativo desse esforço”, disse Andre Fuetsch, presidente da O-RAN Alliance, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da AT&T. “Juntos, estamos impulsionando redes abertas, software e virtualização em redes sem fio globais, o que é essencial à medida que mudamos para um mundo 5G”.

“Estamos muito satisfeitos em entregar a primeira versão da comunidade de software O-RAN com elementos-chave em ambos os repositórios em um período tão curto de tempo”, disse Chih-Lin I, copresidente do Comitê de Direção Técnica da O-RAN (TSC), cientista-chefe da China Mobile. “A versão do Amber fornece uma boa estrutura para o RIC não em tempo real e o RIC quase em tempo real no Apache 2.0, bem como o O-CU e o O-DU sob a licença de software O-RAN baseada em FRAND. Isso demonstra o valor do estreito alinhamento entre o trabalho de especificação e o correspondente desenvolvimento de software de código aberto.”

“O TOC está orgulhoso de todos os colaboradores que trabalharam duro para reunir a primeira versão do software para uma RAN aberta e inteligente em tão pouco tempo”, disse John Murray, copresidente do Comitê de Supervisão Técnica da Comunidade de Software O-RAN e tecnologias avançadas AVP, AT&T. “É um domínio empolgante e em evolução que está na frente da tecnologia que está mudando nosso mundo. A primeira versão é o início do projeto e esperamos que as contribuições e a funcionalidade continuem à medida que aumentamos a comunidade de colaboradores e entregamos lançamentos adicionais no futuro.”

“Na Nokia, somos fortes defensores dos princípios fundamentais de inteligência e abertura do O-RAN e acreditamos que isso motivará a colaboração e impulsionará novos serviços inovadores no setor”, disse Michael Clever, diretor de soluções de nuvem RAN da Nokia. “Temos o prazer de contribuir com o software RIC Near-RT na versão O-RAN Amber. Esta e futuras contribuições ajudarão a provar o RIC Near-RT e a preparar o caminho para uma adoção mais ampla. ”

“A Radisys é uma defensora da O-RAN Alliance e nossa estratégia aberta tem sido um guia para ajudar a promover o ecossistema aberto da RAN”, disse Neeraj Patel, vice-presidente sênior e gerente geral da Unidade de Negócios MobilityEngine da Radisys. “Trabalhamos com a O-RAN Alliance e a Linux Foundation para trazer uma pilha aberta de protocolos O-DU e O-CU como parte da versão Amber. A Radisys continuará a desempenhar um papel ativo como facilitadora e integradora para acelerar a operacionalização e a comercialização de um ecossistema de vários fornecedores para a RAN 5G.”

“É com satisfação que a Comunidade de Software O-RAN lança sua primeira versão de software, especialmente em tão pouco tempo desde a criação do projeto”, disse Arpit Joshipura, gerente geral de Networking, Edge e IoT, Linux Foundation. “A velocidade com que essa colaboração se reuniu representa um forte compromisso em todo o ecossistema de rede de código aberto em direção à harmonização de código aberto e padrões abertos, bem como à integração entre pilhas”.

Sobre a O-RAN Alliance e a Comunidade de Software O-RAN

A O-RAN Alliance é um esforço mundial liderado por operadora, com mais de 130 operadores, fornecedores e pesquisadores e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio. Sua missão é impulsionar novos níveis de abertura na rede de acesso via rádio dos sistemas sem fio da próxima geração. As futuras RANs serão construídas sobre uma base de elementos de rede virtualizados, hardware de caixa branca e interfaces interoperáveis padronizadas que abraçam completamente os princípios fundamentais de inteligência e abertura da O-RAN.

Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

A Comunidade de software O-RAN foi criada em conjunto pela O-RAN Alliance e pela Linux Foundation em abril de 2019. Sua missão é fornecer uma solução de software para apoiar a implementação de uma rede de acesso via rádio (RAN) aberta e inteligente, em conformidade com as especificações da O-RAN Alliance.

Para mais informações, acesse www.o-ran-sc.org.

Sobre a Linux Foundation

Fundada em 2000, a Linux Foundation é apoiada por mais de 1.000 membros e é a casa líder mundial na colaboração em software de código aberto, padrões abertos, dados abertos e hardware aberto. Os projetos da Linux Foundation são críticos para a infraestrutura mundial, incluindo Linux, Kubernetes, Node.js e muito mais. A metodologia da Linux Foundation concentra-se em aproveitar as melhores práticas e atender às necessidades de colaboradores, usuários e provedores de soluções para criar modelos sustentáveis para colaboração aberta. Para mais informações, acesse www.linuxfoundation.org.

