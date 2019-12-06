美国人力资源管理协会(SHRM)和Prometric达成多年期协议，延续长期合作伙伴关系

巴尔的摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--经过全面的采购程序，我们非常高兴地宣布，一切职业相关事务的“代言人”美国人力资源管理协会(Society for Human Resource Management®, SHRM)已选择Prometric®作为其战略性考试合作伙伴。根据此次续约，Prometric将帮助提供SHRM认证专家(SHRM-CP®)和SHRM高级认证专家(SHRM-SCP®)考试项目——这两项考试是人力资源专业的全球认证标准。此次协议令双方始于2010年的合作关系进一步延长。

自2014年启动认证项目以来，Prometric与SHRM合作，在全球范围内提供了逾7.5万场考试，首次管理以来的增长率超过90%。随着越来越多的企业认识到有效的人力管理是必不可少的战略条件，因此，企业领导层如今都希望人力资源专家也能够具备必要的行为能力，有效地将知识应用到现代职场中。SHRM-CP®和SHRM-SCP®考试涵盖重要的人力资源能力和知识，因此只要拥有SHRM的认证证书，持证人即可向全球企业界证明自己在能力和知识这两大人力资源实务方面具备必要的技能水平，能够有效地开展相关工作。

Prometric首席营收官Alex Paladino表示：“能够延续与SHRM之间的长期合作伙伴关系，与SHRM认证团队携手，支持他们的发展目标，Prometric感到非常荣幸。和SHRM的使命——‘通过提升人力资源实务和充分发挥人的潜力，来增强员工与企业权能’一样，Prometric也同样致力于借助认证和考试帮助个人最大限度地发挥自身潜能。并不是许多公司都敢说，他们影响着人们生活的方向，使人们走上实现梦想的道路，但我们做到了，这个机会是对我们的鼓舞和鞭策。”

SHRM希望在未来五年进一步扩大其全球影响力，增加通过认证的人数，而作为面向考试和评估行业提供卓越服务的全球领导者，Prometric具有独一无二的优势，能够支持他们实现这些目标。借助我们庞大的全球覆盖范围，Prometric团队将与SHRM的工作人员紧密协作，从我们遍布世界各地的8,000多个考场（包括北美和亚洲最大的、安全可靠的考试网络）中为其认证项目选择最理想的考点。

SHRM首席知识官、获得SHRM-SCP认证的Alexander Alonso博士表示：“我们与Prometric延续全球合作伙伴关系表明，我们致力于为SHRM认证考生带去卓越的运营模式、创新的考试方式和高质量的服务水平。作为人力资源职业发展行业的领导者，SHRM已经帮助了全世界十多万雇主，他们代表着1.15亿员工。我们非常重视与Prometric的合作，它让我们的认证项目达到了新的高度，为全世界人力资源专业人士提供更好的服务。”

关于Prometric

Prometric让全球考试承办方能够通过树立质量和服务卓越性标准的测试开发和交付解决方案，推进其资格认证计划。Prometric在覆盖全球180多个国家最安全考试网络的技术型一体式环境中，或是借助网络考试服务的便利优势，提供综合和可靠的咨询、开发、管理和交付方案。如需了解更多信息，请访问www.prometric.com或关注Twitter：@PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

关于美国人力资源管理协会

美国人力资源管理协会(SHRM)致力于创建更理想的职场环境，让雇主和员工能够共同成长。作为一切职业相关事务、员工和职场的“代言人”，SHRM对于那些影响当今瞬息万变的职场的问题了然于心，是该领域首屈一指的专家、号召人和思想领袖。SHRM在165个国家拥有30多万人力资源和企业高管会员，影响着全世界超过1.15亿职场人士和家庭的生活。更多信息请访问SHRM.org，或关注Twitter @SHRM。

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