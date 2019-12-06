O-RAN聯盟發佈首個軟體代碼

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--O-RAN聯盟(O-RAN Alliance)和Linux基金會(Linux Foundation)今日共同宣佈推出O-RAN軟體社群(O-RAN Software Community)的首個軟體代碼版本“Amber”。

O-RAN軟體社群的目標是推進無線電接取網路(RAN)開通，並以開放介面為重點，隨後利用O-RAN規格支援的新功能進行部署。

Amber版本結合了11個軟體專案的初步貢獻。主要亮點包括：

O1運維介面示範，包括多廠商無線電支援。

O-RAN獨特的近即時RAN智慧控制器的初始版本。近即時RIC旨在提高網路性能。它利用閉環（約10毫秒）測量來改良跨多個無線電的負載、能耗或其他參數。O-RAN解決方案受益於對本地RAN資料的開放存取，並利用E2和O1介面等O-RAN開放架構。

針對網路存取控制、網路KPI監測和KPI測量的3項初始近即時RIC微服務(X-APP)。

來自4G LTE的初始RAN協定堆疊，並有可邁向5G獨立模式的可擴充架構，該模式利用具有開放前傳介面和F1介面的多廠商O-RAN架構。

Amber版本可在O-RAN軟體社群wiki頁面取得。

遵循Linux基金會的6個月發佈週期，O-RAN軟體社群計畫繼續快速開發符合O-RAN的軟體。

O-RAN聯盟主席、AT&T執行副總裁兼科技長Andre Fuetsch表示：「O-RAN軟體社群的首個版本彰顯我們在業界所取得的進展，AT&T很自豪能成為這一工作的成員和積極貢獻者。我們將合力推動全球無線網路中的開放式網路、軟體和虛擬化，這對於我們向5G時代邁進至關重要。」

O-RAN技術指導委員會(TSC)共同主席、中國移動首席科學家易芝玲(Chih-Lin I)表示：「我們很高興能在如此短的時間內發佈O-RAN軟體社群的第一個版本，以及兩個版本庫中的重要元素。Amber版本為Apache 2.0下的非即時RIC和近即時RIC，以及按照FRAND原則的O-RAN軟體授權下的O-CU和O-DU提供良好架構。它展現出規格工作與相應的開源軟體發展之間緊密結合的價值。」

O-RAN軟體社群技術監督委員會(TOC)共同主席、AT&T先進科技助理副總裁John Murray表示：「TOC為所有在如此短的時間內為了推出開放智慧RAN首個軟體版本而辛勤耕耘的貢獻者感到驕傲。這一令人興奮且不斷演進的領域正處於改變世界的科技前線。首個版本發佈僅僅是專案的開端，我們希望，隨著貢獻者群體不斷壯大並在將來發佈更多版本，進而繼續貢獻力量和提供更多的功能。」

諾基亞(Nokia)雲端RAN解決方案主管Michael Clever表示：「諾基亞堅定支持O-RAN的智慧和開放核心原則，並相信它將激勵業界合作並推動創新的新服務。我們很高興能為O-RAN Amber版本的近即時 RIC軟體貢獻力量。當前和將來的貢獻將有助於證明近即時 RIC能達到預期效果，並為更廣泛的普及奠定基礎。」

Radisys資深副總裁兼MobilityEngine事業部總經理Neeraj Patel表示：「Radisys是O-RAN聯盟的擁護者，而我們的開放策略也一直是我們協助建立開放RAN生態系統的導引信標。我們一直與O-RAN聯盟及Linux基金會攜手合作，將開放式O-DU和O-CU協定堆疊加入Amber版本。Radisys將繼續扮演積極角色，發揮推動和整合作用，以促進5G RAN多廠商生態系統的操作化和商業化。」

Linux基金會網路、邊緣和物聯網總經理Arpit Joshipura表示：「我們很高興看到O-RAN軟體社群發佈其首個軟體版本，特別是在該專案成立以來的如此短時間內。這種合作速度代表整個開源網路生態系統對統一開源和開放標準以及跨堆疊整合的堅定承諾。」

關於O-RAN聯盟和O-RAN軟體社區

O-RAN聯盟是由全球營運商主導，無線電接取網路產業的130多家成員營運商、供應商及研究與學術機構共同努力的結果。聯盟的使命是將下一代無線系統的無線電接取網路的開放性推向新境界。未來的RAN將建立在虛擬化網路元素、白箱硬體和標準化可相互操作介面基礎之上，它們全面支持O-RAN的智慧和開放核心原則。

查詢詳情，敬請造訪www.o-ran.org。

O-RAN軟體社群是由O-RAN聯盟和Linux基金會於2019年4月共同創立。其任務是提供用於支援部署符合O-RAN聯盟規格的開放智慧無線電接取網路(RAN)的軟體解決方案。

查詢詳情，敬請造訪www.o-ran-sc.org。

關於Linux基金會

Linux基金會成立於2000年，得到超過1000名會員的支持，是全球首屈一指的開源軟體、開放標準、開放資料和開放硬體合作機構。Linux基金會的專案對Linux、Kubernetes、Node.js等全球基礎架構至關重要。Linux基金會的方法論注重利用最佳實務，並因應貢獻者、用戶和解決方案提供商的需求，從而為開放式合作創建永續的模式。查詢詳情，敬請造訪www.linuxfoundation.org。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。