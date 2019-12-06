O-RAN联盟发布首个软件代码

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--O-RAN联盟(O-RAN Alliance)和Linux基金会(Linux Foundation)今日共同宣布推出O-RAN软件社区(O-RAN Software Community)的首个软件代码版本“Amber”。

O-RAN软件社区的目标是推进无线接入网(RAN)开通，并以开放接口为重点，随后利用O-RAN规范支持的新功能进行部署。

Amber版本结合了11个软件项目的初步贡献。主要亮点包括：

O1运维接口演示，包括多厂商无线电支持。

O-RAN独特的近实时RAN智能控制器的初始版本。近实时RIC旨在提高网络性能。它利用闭环（约10毫秒）测量来优化跨多个无线电的负载、能耗或其他参数。O-RAN解决方案受益于对本地RAN数据的开放访问，并利用E2和O1接口等O-RAN开放架构。

针对网络准入控制、网络KPI监测和KPI测量的3项初始近实时RIC微服务(X-APP)。

来自4G LTE的初始协议栈，并有可迈向5G独立模式的可扩展框架，利用具有开放前传接口和F1接口的多厂商O-RAN架构。

Amber版本可在O-RAN软件社区wiki页面获取。

遵循Linux基金会的6个月的发布周期，O-RAN软件社区计划继续加快开发符合O-RAN的软件。

O-RAN联盟主席、AT&T执行副总裁兼首席技术官Andre Fuetsch表示：“O-RAN软件社区的首个版本彰显我们在行业所取得的进步，AT&T很自豪能成为这一工作的成员和积极贡献者。我们将合力推动全球无线网络中的开放式网络、软件和虚拟化，这对于我们向5G时代迈进至关重要。”

O-RAN技术指导委员会(TSC)联合主席、中国移动首席科学家易芝玲(Chih-Lin I)表示：“我们很高兴能在如此短的时间内发布O-RAN软件社区的第一个版本，以及两个版本库中的重要元素。Amber版本为Apache 2.0下的非实时RIC和近实时RIC，以及基于FRAND的O-RAN软件授权下的O-CU和O-DU提供良好框架。它展现出规范工作与相应的开源软件开发之间紧密结合的价值。”

O-RAN软件社区技术监督委员会(TOC)联合主席、AT&T先进技术副总裁助理John Murray表示：“TOC为所有在如此短的时间内为推出开放智能RAN首个软件版本而辛勤耕耘的贡献者感到自豪。这一令人兴奋且不断演进的领域正处于改变世界的技术前沿。首个版本发布仅仅是项目的开端，我们希望，随着贡献者社区不断壮大并在将来发布更多版本，进而继续贡献力量和提供更多的功能。”

诺基亚(Nokia)云RAN解决方案主管Michael Clever表示：“诺基亚坚定支持O-RAN的智能和开放核心原则，并相信它将激励业内协作并推动创新的新服务。我们很高兴能为O-RAN Amber版本的近实时 RIC软件做出贡献。当前和将来的贡献将有助于证明近实时 RIC能达到预期效果，并为更广泛的普及铺平道路。”

Radisys高级副总裁兼MobilityEngine事业部总经理Neeraj Patel表示：“Radisys是O-RAN联盟的拥护者，而我们的开放战略也一直是我们帮助建立开放RAN生态系统的指明灯。我们一直与O-RAN联盟及Linux基金会携手合作，将开放式O-DU和O-CU协议栈加入Amber版本。Radisys将继续积极发挥推动和整合作用，以促进5G RAN的多厂商生态系统的运营和商业化。”

Linux基金会网络、边缘和物联网总经理Arpit Joshipura表示：“我们很高兴看到O-RAN软件社区发布其首个软件版本，特别是在自该项目立项以来的如此短时间内。这种协作速度代表着整个开源网络生态系统对统一开源和开放标准以及跨栈整合的坚定承诺。”

关于O-RAN联盟和O-RAN软件社区

O-RAN联盟是以全球运营商为主导，无线接入网络行业的130多家成员运营商、供应商及研究与学术机构协同努力的结果。联盟使命是将下一代无线系统无线电接入网络的开放性推向新高度。未来的RAN将建立在虚拟化网络元素、白盒硬件和标准化可互操作接口基础之上，它们全面支持O-RAN的智能和开放核心原则。

垂询详情，敬请访问www.o-ran.org。

O-RAN软件社区是由O-RAN联盟和Linux基金会于2019年4月共同创立的。其任务是提供用于支持部署符合O-RAN联盟规范的开放智能无线电接入网络(RAN)的软件解决方案。

垂询详情，敬请访问www.o-ran-sc.org。

关于Linux基金会

Linux基金会成立于2000年，得到超过1000名会员的支持，是全球领先的开源软件、开放标准、开放数据和开放硬件协作机构。Linux基金会的项目对Linux、Kubernetes、Node.js等全球基础架构至关重要。Linux基金会的方法论注重利用最佳实践，并满足贡献者、用户和解决方案提供商的需求，从而为开放式协作创建可持续的模型。垂询详情，敬请访问www.linuxfoundation.org。

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