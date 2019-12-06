FLIR獲得美國陸軍價值高達1.09億美元的重型機器人合約

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣佈，美國陸軍已選擇其Kobra™機器人用於重型機器人系統(CRS-H)計畫。這份為期五年的生產合約將製造多達350輛無人地面車輛(UGV)，價值高達1.09億美元。

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CRS-H計畫將為陸軍提供「記錄計畫」，以在未來幾年內建立並維持一支大型UGV車隊。CRS-H平臺需要重達700磅的機器人。陸軍爆炸性軍械處理(EOD)部隊將使用該系統執行一系列任務，例如拆除車載簡易爆炸裝置(VBIED)、未爆炸彈藥或相關的重型任務。各種感測器和有效載荷也可以添加到UGV中，以支援其他任務。

FLIR總裁兼執行長Jim Cannon表示：「我們很高興被美國陸軍的CRS-H計畫選中，並為我們的士兵提供救生機器人技術。此次獲得合約說明了我們為何在今年稍早時收購Endeavor Robotics——以獲取戰略性記錄計畫，讓我們能夠為戰士整合先進的解決方案，為我們發展業務提供助力，並鞏固我們在無人系統領域的領導者地位。」

在幾個月的兩輪測試期間，陸軍將FLIR Kobra與其他供應商系統進行了比較，並對參與角逐者的機器人可靠性、可操縱性和可用性等要素進行評估，最終選中Kobra。此前，美國陸軍在2017年透過「便擕式機器人系統增量II」 (MTRS Inc II)合約選擇FLIR的傳統業務Endeavor Robotics作為其中型UGV供應商。FLIR目前正根據進行中的計畫交付其Centaur™ UGV。

FLIR政府與國防事業部總裁David Ray表示：「我們的CRS-H平臺將為士兵提供強大、機動性強、便於運輸的UGV，且可隨時部署，以避免他們受到傷害。這次獲得合約證明我們的員工設計如此先進的多工UGV的能力。我們期待與陸軍合作，將該機器人帶入現場，並為我們的戰士部署。」

FLIR Kobra以易於操作的機器人套組提供無與倫比的強度、功率和有效載荷支援。Kobra的承載能力為330磅（150公斤），可以向上伸至11.5英尺，以進入難以到達的地方。用於室內和室外時，Kobra可以在崎嶇地形上保持機動性，並且衝破紐澤西式護欄(jersey barrier)等障礙。

本次合約涵蓋為期五年的生產期，並於2020年第二季開始出貨。

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關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是全世界首屈一指的工業科技公司，專注於國防、工業和商業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的科技以挽救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

前瞻性陳述

本新聞稿中Jim Cannon 和David Ray所做的陳述，以及本新聞稿中關於以上合約和訂單的其他陳述，均為1995年《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性陳述。此類陳述是根據對FLIR業務的當前預期、估計和預測，這些預期、估計和預測是以管理層做出的某種程度的假設為基礎。這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的風險和不確定性。因此，實際成果和結果可能受諸多因素影響而與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異，這些因素包括：製造和交付本新聞稿中所述的系統的能力，FLIR產品定價的變動，對FLIR產品和產品組合的需求變化，競爭性產品及其定價的影響，關鍵零件供應的限制，生產能力過剩或短缺，FLIR及時製造和運輸產品的能力，FLIR持續遵守美國出口管制的法律法規，以及FLIR不時向美國證券交易委員會遞交的文件和報告中所討論的其他風險。此外，此類聲明可能受到一般工業、市場狀況和成長率，以及國內和國際整體經濟狀況的影響。此類前瞻性陳述僅代表發佈之日的事實，FLIR沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況，或者通訊社或網際網路服務提供者對本文件所做的變更。

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