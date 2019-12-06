FLIR获得美国陆军价值高达1.09亿美元的重型机器人合同

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣布，其Kobra™机器人已被美国陆军选中用于重型机器人系统(CRS-H)计划。这份为期五年的生产合同将制造多达350辆无人地面车辆(UGV)，价值高达1.09亿美元。

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CRS-H计划将为陆军提供 “记录计划”，以在未来几年内建立并维持一支大型UGV车队。CRS-H平台需要重达700磅的机器人。陆军爆炸性军械处理(EOD)部队将使用该系统执行一系列任务，例如拆除车载简易爆炸装置(VBIED)、未爆炸弹药或相关的重型任务。各种传感器和有效载荷也可以添加到UGV中，以支持其他任务。

FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示：“我们很高兴被美国陆军的CRS-H计划选中，并向我们的士兵提供救生机器人技术。此次合同的获得例证了我们为何在今年早些时候收购Endeavor Robotics——以获取战略性记录计划，让我们能够为战士整合先进的解决方案，为我们发展业务提供助力，并巩固我们在无人系统领域的领导者地位。”

在几个月的两轮测试期间，陆军将FLIR Kobra与其他供应商系统进行了比较，并对参评企业的机器人可靠性、可操纵性和可用性等要素进行评估，最终选中Kobra并授予合同作。此前，美国陆军在2017年通过“人便携式机器人系统增量II” (MTRS Inc II)合同选择了FLIR的传统业务Endeavor Robotics作为其中型UGV供应商。FLIR目前正根据进行中的计划交付其Centaur™ UGV。

FLIR政府与国防事业部总裁David Ray表示：“我们的CRS-H平台将为士兵提供强大、机动性强、便于运输的UGV，且可随时部署，以避免他们受到伤害。这次合同获取证明我们的员工设计如此先进的多任务UGV的能力。我们期待与陆军合作，将该机器人带入现场，并为我们的战士部署。”

FLIR Kobra通过易于操作的机器人套件提供无与伦比的强度、功率和有效载荷支持。Kobra的承载能力为330磅（150公斤），可以向上伸至11.5英尺，以进入难以到达的地方。用于室内和室外时，Kobra可以在崎岖地形上保持机动性，并且冲破新泽西式护栏(jersey barrier)等障碍。

本次合同授予涵盖为期五年的生产期，并于2020年第二季度开始发货。

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关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

前瞻性陈述

本新闻稿中Jim Cannon 和David Ray所做的陈述，以及本新闻稿中关于以上合同和订单的其他陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。此类陈述基于对FLIR业务的当前预期、估计和预测，这些预期、估计和预测是以管理层做出的某种程度的假设为基础的。这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际成果和结果可能受诸多因素影响而与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，这些因素包括：制造和交付本新闻稿中所述的系统的能力，FLIR产品定价的变动，对FLIR产品和产品组合的需求变化，竞争性产品及其定价的影响，关键部件供应的限制，生产能力过剩或短缺，FLIR及时制造和运输产品的能力，FLIR持续遵守美国出口管制的法律法规，以及FLIR不时向美国证券交易委员会提交的文件和报告中所讨论的其他风险。此外，此类声明可能受到一般工业、市场条件和增长率以及国内和国际总体经济状况的影响。此类前瞻性陈述仅代表发布之日的事实，FLIR没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者通讯社或互联网服务提供商对本文档所做的变更。

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