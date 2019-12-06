澳洲國防軍的Air 7003計畫選用GA-ASI的MQ-9B

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的遙控駕駛航空器系統(RPAS)製造商通用原子航空系統公司(GA-ASI)獲悉，澳洲政府已選擇GA-ASI的MQ-9B SkyGuardian®變型，為澳洲空軍(ADF)的Air 7003計畫提供武裝RPAS。此前澳洲政府已於2018年11月宣佈由GA-ASI為ADF提供武裝RPAS。ADF預期將在2020年代初期收到首批交貨。

GA-ASI執行長Linden Blue表示：「我們已與ADF密切合作，確定合適的RPAS以符合他們的需求。MQ-9B將提供ADF所需的全天候、多工支援和相互操作性。我們期待與澳洲業界合作夥伴密切合作，為ADF提供強大的RPAS，同時在澳洲創造高科技工作。」

由於GA-ASI RPAS公認具有多角色作戰性能，因而被ADF和其他一流武裝部隊選中。MQ-9B是GA-ASI的Predator®系列RPAS的一部分，該系列是全世界最受信任和能力最強的中高空長程(MALE)武裝RPAS，源自於飛行時間超過600萬小時的機型家族。

英國皇家空軍(RAF)正購買MQ-9B作為其Protector RG Mk1計畫的一部分，首次交貨訂於2020年代初。比利時政府已批准比利時國防部就購買MQ-9B進行談判，以迎合該國的RPA要求。

MQ-9B的開發是該公司投資的一項五年期計畫的結果，該計畫的目標是提供可符合北約和全球民航當局嚴格的適航類型認證要求的無人飛機系統。MQ-9B配備GA-ASI開發的偵測及迴避(DAA)系統，該系統由空對空雷達、航管警告暨防撞系統(TCAS II)以及廣播式自動回報監視(ADS-B)系統組成。MQ-9B專為全天候運行而設計，具有雷電防護、容損和除冰系統。

GA-ASI在AVALON 2017期間成立強大的澳洲業界合作夥伴團體Team Reaper Australia時，曾宣佈計畫為ADF提供MALE RPAS。該團體目前包括十家世界一流的澳洲公司，分別提供各種創新的感測器、通訊、製造和生命週期支援能力，他們是：Cobham（主要業界合作夥伴）、CAE、Raytheon、Flight Data Systems、TAE Aerospace、Quickstep、AirSpeed、Collins Aerospace、Ultra和SentientVision。

可為GA-ASI媒體連絡人名單中的合格媒體提供MQ-9B SkyGuardian的高解析度圖片。

關於GA-ASI

通用原子公司(General Atomics)旗下子公司通用原子航空系統公司(GA-ASI)是成熟、可靠的遙控駕駛航空器(RPA)系統、雷達及電光和相關飛行任務系統（包括Predator® RPA系列和Lynx®多模式雷達）的一流設計者和製造商。憑藉飛行時數超過600萬小時，GA-ASI可提供長程、裝備妥善的航空器且配備整合的感測器和資料傳輸系統，能夠持續飛行並有助於狀況警覺和快速打擊。公司還生產各種地面控制站及感測器控制/影像分析軟體，提供飛行員培訓和支援服務，以及開發超材料天線。查詢詳情，敬請造訪www.ga-asi.com。

Predator、SkyGuardian和Lynx是通用原子航空系統公司的註冊商標。

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