澳大利亚国防军的Air 7003计划选用GA-ASI的MQ-9B

澳大利亚政府选择GA-ASI的MQ-9B SkyGuardian®变型，为澳大利亚国防军的Air 7003计划提供武装RPAS。（照片：美国商业资讯）

澳大利亚政府选择GA-ASI的MQ-9B SkyGuardian®变型，为澳大利亚国防军的Air 7003计划提供武装RPAS。（照片：美国商业资讯）

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的远程驾驶航空器系统(RPAS)制造商通用原子航空系统公司(GA-ASI)获悉，澳大利亚政府已选择GA-ASI的MQ-9B SkyGuardian®变型为澳大利亚空军(ADF)的Air 7003计划提供武装RPAS。此前澳洲政府已于2018年11月宣布由GA-ASI向ADF提供武装RPAS。ADF预计将在2020年代初期收到首次交付。

GA-ASI首席执行官Linden Blue表示：“我们已与ADF密切合作，确定了能满足他们需求的合适的RPAS。MQ-9B将提供ADF所需的全天候、多任务支持和互操作性。我们期待与澳大利亚行业合作伙伴紧密合作，为ADF提供强大的RPAS，同时在澳大利亚创造高科技工作岗位。”

GA-ASI RPAS由于公认的多角色作战性能而被ADF和其他顶级武装部队选中。MQ-9B是GA-ASI的Predator®系列RPAS的一部分，该系列是世界最受信任和能力最强的中空长航程(MALE)武装RPAS，源自于飞行时间超过600万小时的机型家族。

英国皇家空军(RAF)正在购买MQ-9B，以作为其Protector RG Mk1计划的一部分，首次交付定于2020年代初。比利时政府已批准比利时国防部就购买MQ-9B进行谈判，以满足该国的RPA要求。

MQ-9B的开发是由该公司投资的一项五年期计划的结果，该计划的目标是提供一种满足北约和全球民航当局严格的适航类型认证要求的无人飞机系统。MQ-9B配备有GA-ASI开发的侦测及回避(DAA)系统，该系统由空对空雷达、空中交通预警与防撞系统(TCAS II)以及广播式自动相关监视(ADS-B)系统组成。MQ-9B专为全天候运行而设计，具有防雷、损伤容限和除冰系统。

GA-ASI在AVALON 2017期间启动澳大利亚强大的行业合作伙伴团体Team Reaper Australia时，曾宣布计划向ADF提供MALE RPAS。该团体目前包括十家世界一流的澳大利亚公司，分别提供各种创新的传感器、通信、制造和生命周期支持能力，他们是：Cobham（领先的行业合作伙伴）、CAE、Raytheon、Flight Data Systems、TAE Aerospace、Quickstep、AirSpeed、Collins Aerospace、Ultra和SentientVision。

可为GA-ASI媒体联系人名单中的合格媒体提供MQ-9B SkyGuardian的高分辨率图片。

关于GA-ASI

通用原子公司(General Atomics)旗下子公司通用原子航空系统公司(GA-ASI)是成熟、可靠的远程驾驶飞机(RPA)系统、雷达及电光和相关飞行任务系统（包括Predator® RPA系列和Lynx®多模雷达）领域的领先设计厂商和制造商。除了飞行时数超过600万小时，GA-ASI还可提供长航时、装备妥善的飞机且配备整合的传感器和数据传输系统，能够持续飞行并有助于态势感知和快速打击。公司还生产各种地面控制站及传感器控制/图像分析软件，提供飞行员培训和支持服务，以及开发超材料天线。垂询详情，敬请访问www.ga-asi.com。

Predator、SkyGuardian和Lynx是通用原子航空系统公司的注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。