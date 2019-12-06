公信電子POS終端機連續第五年榮獲臺灣精品獎

臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--第28屆臺灣精品獎(Taiwan Excellence Award)頒獎典禮於11月27日下午在臺北舉行。憑藉創新的機械結構設計、安全、環保和節能理念，智慧零售物聯網解決方案領導廠商公信電子(Clientron)的「多功能整合型POS端點銷售系統」再次贏得了評審團的肯定。公信電子連續第五年通過了評審團關於「創新研發」、「產品設計」、「製造品質」、「國際行銷」和「臺灣製造」等評分項目的嚴格審查而獲選。連續第五次獲獎不僅顯示了公信電子的傑出技術創新，還證明了他們在優化使用者體驗方面的產品設計能力。

公信電子一直專注於智慧零售趨勢的產品應用，多年來一直在努力幫助客戶透過智慧數位技術提高營運效率。屢獲殊榮的PST650系列是內建印表機的15英寸4：3多功能PCAP觸控式POS端點銷售系統，該系統採用高效能和低功耗平臺設計，並符合最新的ErP標準。其精緻優美的雙色流線型機身設計可以輕易融入各種門市的室內設計美學。PST650採用獨特創新且彈性的腳座結構設計，可兼容支援多家廠牌的高速熱感式印表機且隱藏於腳座內創新的無螺絲卡榫式腳座後背蓋設計，不僅安裝簡單，維修容易，螢幕兩側還可彈性擴充多種周邊應用裝置，整機不占空間，亦減少了外線連接，大幅提升收銀操作便利性與工作效率。

公信電子總經理兼執行長吳惠瑜(Kelly Wu)表示：「台灣精品獎素有產業界的奧斯卡獎美譽，長久以來，是受國內外企業相當重視的指標性評選。連續五年獲獎，對公信全體同仁長期的努力有著莫大的鼓勵，感謝國家評審團肯定我們的創新價值，我們期許自己要更精益求精。本次得獎的多功能整合型POS端點銷售系統，也再次驗證了公信在智慧零售物聯網的研發技術與創新設計的價值，我們會繼續努力擴展國際行銷，讓世界各國的買主看見台灣科技的真實力。」

隨著物聯網技術的深入發展，公信電子將繼續在智慧零售物聯網應用領域努力，協助客戶解決「電子支付」、「銷售資料交易安全」、「市場競爭壓力」和「公司管理需求」等方面的課題。公信電子將為零售和餐飲業提供多樣化和高品質的智慧零售解決方案，以滿足客戶的各種服務需求。

PST650整合型印表機POS終端機的亮點：

嵌入式260毫米/秒高速熱敏印表機（選購）

易於拆裝的2.5英寸硬碟，方便安裝和維修

15英寸多合一平板電腦風格，無邊框觸控式螢幕

相容SII-RP-D10和EPSON TM-m30熱敏印表機

IP64防水防塵前面板保護

節能型Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz處理器

真空螢光顯示器(VFD)（選購）和附加8英寸/9.7英寸/10.4英寸客戶顯示幕

觸控式螢幕側面可選擇整合型MSR和iButton

有關更多產品資訊，請造訪公司網站：https://www.clientron.com/en/goods.php?act=view&no=55。

關於公信電子

公信電子成立於1983年，致力於成為全球專業的智慧平臺解決方案供應商。憑藉自身的設計、製造和服務能力，公信電子提供高品質、高性能的計算平臺，包括精簡型電腦、POS機、汽車電子和智慧系統。我們致力於持續地為我們的合作夥伴和客戶提供更好的物聯網用戶端解決方案和服務，以打造一個智慧的電子世界。歡迎造訪我們的網站：www.clientron.com。

公信電子：http://www.clientorn.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。