SHRM--Society for Human Resource Management et Prometric renouvellent leur partenariat à long terme avec une entente pluriannuelle

BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--Au terme d'un processus d'achat approfondi, nous sommes heureux d'annoncer que la SHRM--Society for Human Resource Management®, le porte-parole de tout ce qui a trait au travail, a choisi Prometric® en tant que partenaire d'essais stratégiques. Dans le cadre du renouvellement, Prometric participera à la mise en place du programme SHRM Certified Professional (SHRM-CP®) et les programmes d'examens SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP®) — la norme mondiale de certification de la profession RH. Cette entente prolonge le partenariat entre les deux organisations qui a débuté en 2010.

Depuis le lancement du programme de certification en 2014, Prometric s'est associée à SHRM pour offrir plus de 75 000 examens à l'échelle mondiale, avec une croissance de plus de 90 % depuis la première administration. Alors que les entreprises reconnaissent de plus en plus qu'une gestion efficace des ressources humaines est un impératif stratégique, les dirigeants s'attendent maintenant à ce que les professionnels des RH démontrent également les compétences comportementales requises pour appliquer efficacement les connaissances dans le milieu de travail moderne. En intégrant les compétences et les connaissances clés en matière de RH à SHRM-CP® et SHRM-SCP® exams, les certifications de SHRM prouvent à la communauté d'affaires mondiale que les détenteurs de titres de compétences possèdent les capacités nécessaires dans les deux aspects de la pratique des RH - la compétence et les connaissances - qui sont requises pour une performance professionnelle efficace.

" Prometric est ravie de poursuivre son partenariat à long terme avec SHRM et de travailler en collaboration avec l'équipe de certification SHRM pour soutenir ses objectifs de croissance, " a déclaré Alex Paladino, directeur des revenus chez Prometric. À l'instar de la mission de la SHRM qui consiste à " habiliter les gens et les milieux de travail en faisant progresser les pratiques des RH et en maximisant le potentiel humain, " Prometric s'engage également à habiliter les individus à optimiser leur potentiel par la certification et les tests. Peu d'entreprises peuvent dire qu'elles influencent l'orientation de la vie des gens et les mettent sur la voie de la réalisation de leurs rêves. Nous le faisons, et nous sommes stimulés par cette opportunité. "

Alors que SHRM cherche à étendre sa présence mondiale et à augmenter le nombre de personnes certifiées au cours des cinq prochaines années, Prometric, le leader mondial de l'excellence du service dans l'industrie des tests et de l'évaluation, est particulièrement bien placé pour soutenir ces objectifs. Tirant parti de notre importante présence mondiale, l'équipe de Prometric travaillera en collaboration avec le personnel de la SHRM afin de choisir les sites d'essai les plus propices à son programme parmi plus de 8 000 sites dans le monde, dont les plus grands réseaux sécurisés en Amérique du Nord et en Asie.

" Notre partenariat mondial continu avec Prometric est un engagement envers l'excellence opérationnelle, une approche innovatrice et un service de haute qualité aux candidats à la certification SHRM, " a déclaré Alexander Alonso, Ph.D., SHRM-SCP, Responsable du savoir chez SHRM. " En tant que chef de file de l'industrie en matière de perfectionnement professionnel en RH, SHRM a épaulé plus de 100 000 employeurs représentant 115 millions d'employés dans le monde. Nous apprécions le partenariat de Prometric qui permet à notre programme de certification d'atteindre de nouveaux sommets au service des professionnels des RH partout dans le monde. "

À propos de Prometric

Prometric permet aux fournisseurs de tests du monde entier de développer leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions de développement et de fourniture de tests garantes de qualité et d'excellence. Prometric propose une approche à la fois exhaustive et fiable en matière de conseil, de développement, de gestion et de fourniture de programmes au sein d'un environnement technologique intégré, via un réseau de tests le plus sécurisé au monde, qui couvre plus de 180 pays, ou via des services de tests en ligne. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric/.

À propos Society for Human Resource Management

SHRM, Society for Human Resource Management, crée de meilleurs environnements de travail où employeurs et employés s'épanouissent ensemble. En tant que porte-parole de tout ce qui a trait au travail (the voice of all things work), aux travailleurs et au milieu de travail, SHRM est le principal expert, rassembleur et leader d'opinion sur les questions ayant une incidence sur les environnements de travail qui évoluent aujourd'hui. Avec plus de 300 000 membres de la direction des RH et des entreprises dans 165 pays, SHRM a un impact sur la vie de plus de 115 millions de travailleurs et de familles dans le monde. Pour en savoir plus, consultez SHRM.org et suivez-nous sur Twitter @SHRM.

