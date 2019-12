CWB Financial Group s’associe avec Temenos pour fournir aux propriétaires d'entreprise une expérience numérique internationale et personnalisée

EDMONTON, Canada--(BUSINESS WIRE)--CWB Financial Group (TSX : CWB) fait aujourd'hui une autre avancée et se pose en élément perturbateur au sein des services financiers du Canada en sélectionnant Temenos (SIX : TEMN), leader des logiciels bancaires, afin de fournir une expérience bancaire numérique intégrale et transparente aux propriétaires des petites et moyennes entreprises. CWB sera la première banque au Canada à offrir une expérience bancaire numérique individualisée, grâce aux fonctionnalités logicielles du Temenos Data Lake basées sur l'IA explicable (XAI) La combinaison du Temenos Data Lake et des systèmes leaders sur le marché, cloud-native et cloud-agnostic Temenos Infinity, également sélectionnés par CWB, fournira à l’essentiel des clients de la banque, propriétaires d'entreprise une expérience numérique intuitive et internationale. Les clients de CWB bénéficieront également entièrement de renseignements précieux et transparents, obtenus à partir des décisions automatisées de l’IA et concernant leurs activités financières.

Temenos Infinity va révolutionner l'expérience numérique CWB en permettant :

Une expérience bancaire entièrement intégrée et hautement personnalisée, adaptée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux segments bancaires des particuliers.

De nouveaux échéanciers accélérés, qui débuteront par une expérience d’ouverture de compte améliorée pour continuer avec une petite plateforme bancaire commerciale au cours de l'exercice 2021

Des informations personnalisées alimentées par le big data et l'IA, ainsi que des outils intégrés qui aideront les clients à mieux gérer leurs flux de trésorerie et autres décisions financières

Un accès accru aux produits hautement concurrentiels de dépôt en ligne et de gestion de trésorerie de CWB, ceci de n'importe où et à tout moment

« Renforcer notre partenariat avec Temenos pour adopter Temenos Infinity, leur produit leader sur le marché, est la prochaine étape dans la transformation numérique de CWB », a déclaré Chris Fowler, Président et PDG, Groupe financier CWB. « Notre voyage numérique a commencé en 2016 lorsque nous sommes devenus la première banque canadienne de l'annexe I à exécuter les systèmes de Temenos core banking.Depuis, la plateforme de core-banking et l’expertise bancaire internationale de l’équipe Temenos n’apportent que des avantages. Nous nous engageons pleinement à transmettre au client une attention particulière fondée sur les relations et pour laquelle nous sommes reconnus, à la fois pour les clients en ligne et en agence. Cette technologie financière révolutionnaire constitue une avancée majeure et permet de répondre à l'évolution rapide des besoins de nos clients à travers un circuit complet. Nous sommes enthousiastes à l'idée de frapper fort en commençant immédiatement le projet sur notre solution d’onboarding numérique. »

« Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat avec CWB, que nous considérons comme un partenaire stratégique clé sur les marchés canadiens et les marchés des services bancaires commerciaux, nous espérons continuer à innover ensemble », a affirmé Max Chuard, PDG, Temenos. « La puissante combinaison de Temenos Infinity, Temenos T24 Transact et Temenos Data Lake permet à CWB de se placer au premier plan quant à une capacité d'acquisition de clientèle. Cette combinaison permet aussi d’obtenir une connaissance approfondie de ses clients ainsi qu’une flexibilité et une vitesse sans précédent. CWB bénéficiera également de notre expérience internationale et de nos incessants efforts d’investissements et d'innovation, tant que nous continuons à injecter plus de 20 % de la totalité de nos revenus dans la R&D. CWB acquerra un véritable avantage concurrentiel ainsi que la capacité à fournir des services individualisés complets à travers le marché des PME canadiennes, renforçant au final sa position unique sur le marché canadien. »

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles native et agnostique du Cloud computing pour le front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de 25,2 % et un rendement des capitaux propres de 25,0 %, soit 2 fois plus élevé que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également plus de 53 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit 2,5 fois la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, consultez le site www.temenos.com.

À propos de CWB Financial Group

CWB Financial Group est un organisme de services financiers diversifiés spécialisé dans les affaires proactives et la gestion bancaire des particuliers, le trust et la gestion de patrimoine à travers le Canada. Le siège social est situé à Edmonton, en Alberta. Nous offrons depuis plus de 35 ans des solutions financières personnalisées avec l’objectif clair de répondre aux besoins financiers uniques des propriétaires d'entreprises. Nous sommes hantés par l'idée de fournir des solutions appropriées à nos clients en matière d’opérations bancaires, de prêts et de placements, en posant les bonnes questions et en partageant notre expertise de l'industrie et des services financiers tout en croyant sincèrement que des relations harmonieuses garantissent des résultats.

En tant qu’entreprise publique cotée à la Bourse de Toronto (TSX), CWB opère avec les symboles « CWB » (actions ordinaires), « CWB.PR.B » (actions privilégiées de série 5), « CWB.PR.C » (actions privilégiées de série 7) et « CWB.PR.D » (actions privilégiées de série 9).

Pour en savoir plus, consultez www.cwb.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.