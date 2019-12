SHRM (Society for Human Resource Management) und Prometric verlängern in einem mehrjährigen Vertrag ihre langfristige Kooperation

BALTIMORE (USA)--(BUSINESS WIRE)--Wir freuen uns, nach einem umfangreichen Beschaffungsprozess mitteilen zu können, dass sich SHRM, die Society for Human Resource Management®, die Stimme in allen Aspekten der Arbeitswelt, für Prometric® als strategischen Partner für Prüfungen entschieden hat. Im Rahmen der verlängerten Kooperation wird Prometric die Bereitstellung der Prüfungsprogramme zum SHRM Certified Professional (SHRM-CP®) und zum SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP®) unterstützen. Bei diesen Prüfungsprogrammen handelt es sich um den weltweiten Zertifizierungsstandard für Fachleute im Personalwesen. Mit diesem Vertrag wird die im Jahr 2010 begonnene Kooperation der beiden Organisationen erweitert.

Seit Beginn des Zertifizierungsprogramms im Jahr 2014 hat Prometric in Kooperation mit SHRM weltweit mehr als 75.000 Prüfungen durchgeführt. Dabei war seit den ersten Prüfungen ein Zuwachs von über 90% zu verzeichnen. In Unternehmen erkennt man zunehmend, dass effektives Personalmanagement eine strategische Notwendigkeit ist. Führungskräfte erwarten von Fachleuten im Personalwesen daher nun auch die Verhaltenskompetenzen, die erforderlich sind, um ihr Wissen an modernen Arbeitsplätzen effektiv umzusetzen. Durch die Einbeziehung der entscheidenden HR-Kompetenzen und -Kenntnisse in die Prüfungsprogramme SHRM-CP® und SHRM-SCP® belegen die Zertifizierungen von SHRM für Unternehmen aus aller Welt, dass die zertifizierten Bewerber über die notwendigen HR-Fähigkeiten in Bezug auf Kompetenz und Wissen verfügen, die für ein effizientes Arbeiten erforderlich sind.

„Für uns von Prometric ist es eine Ehre, unsere langfristige Kooperation mit SHRM fortzusetzen und mit dem SHRM-Zertifizierungsteam zusammenzuarbeiten, um die Wachstumsziele von SHRM zu unterstützen“, so Alex Paladino, Chief Revenue Officer von Prometric. „Ganz im Einklang mit der Mission von SHRM, Mitarbeiter und deren Arbeitsplätze zu stärken, indem Personalmanagementmethoden weiterentwickelt werden und das Potenzial der Mitarbeiter optimal ausgeschöpft wird, ist auch Prometric bestrebt, den einzelnen Mitarbeiter dazu zu befähigen, sein Potenzial durch Zertifizierungen und Prüfungen zu maximieren. Nicht viele Unternehmen können von sich behaupten, dass sie entscheidenden Einfluss auf die künftige berufliche Ausrichtung von Menschen haben und diese auf den richtigen Weg bringen, um ihre Träume zu verwirklichen. Wir tun das, und diese Kooperation stärkt uns in diesem Bemühen.“

Die SHRM plant, ihre globale Präsenz auszubauen und die Zahl der zertifizierten Personen in den nächsten fünf Jahren zu steigern. Prometric, der weltweit führende Anbieter herausragender Serviceleistungen für die Prüfungs- und Assessment-Branche, ist hervorragend positioniert, um diese Ziele zu unterstützen. Prometric nutzt seine bedeutende globale Präsenz und wählt in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von SHRM die optimalen Prüfungsstandorte für das Programm des Unternehmens aus. Zur Auswahl stehen dabei mehr als 8.000 unserer Prüfungsstandorte in aller Welt, zu denen auch die größten abgesicherten Netzwerke in Nordamerika und Asien zählen.

„Die Fortsetzung unserer Kooperation mit Prometric ist ein Bekenntnis zu operativen Spitzenleistungen, einem innovativen Konzept und einem hohen Qualitätsniveau bei der Betreuung von SHRM-Zertifizierungskandidaten“, so Alexander Alonso, Ph.D., SHRM-SCP, Chief Knowledge Officer von SHRM. „SHRM ist Branchenführer in der Personalentwicklung und hat bereits mehr als 100.000 Arbeitgeber unterstützt, die weltweit 115 Millionen Mitarbeiter beschäftigen. Wir schätzen die Kooperation mit Prometric, die es uns ermöglicht, dass unser Zertifizierungsprogramm für Fachleute im Personalwesen weltweit neue Höhen erreicht.“

Über Prometric

Prometric unterstützt Prüfstellen weltweit dabei, ihre Zertifizierungsprogramme durch Lösungen für die Testentwicklung und die Bereitstellung von Lösungen voranzubringen, die Standards im Hinblick auf Qualität und Service-Exzellenz setzen. Prometric vertritt ein umfassendes und zuverlässiges Konzept bei der Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiebasierten Umgebung rund um den Globus, sei es in einem hochsicheren Prüfnetzwerk mit über 180 teilnehmenden Ländern oder in Form von bequemen Online-Prüfserviceleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prometric.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @PrometricGlobal und www.linkedin.com/company/prometric/.

Über die Society for Human Resource Management

SHRM, die Society for Human Resource Management, gestaltet bessere Arbeitsplätze, an denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam erfolgreich arbeiten. Als die Stimme in allen Aspekten der Arbeitswelt, der Arbeitnehmer und des Arbeitsplatzes bietet SHRM führende Fachkompetenz, führender Veranstalter und Vordenker, was Themen im Zusammenhang mit der sich ständig verändernden Arbeitswelt von heute betrifft. Mit mehr als 300.000 HR- und Geschäftsleitungsmitgliedern in 165 Ländern beeinflusst SHRM das Leben von mehr als 115 Millionen Arbeitnehmern und Familien in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter SHRM.org und auf Twitter unter @SHRM.

