FLIR Systems完成對Providence Photonics, LLC的策略性投資

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)和Providence Photonics, LLC今日宣佈，FLIR已對Providence Photonics進行策略性投資，Providence Photonics是先進軟體開發商，其軟體借助FLIR光學氣體影像(OGI)熱像儀，可用於量化不可見的氣體排放。

Providence Photonics專精於光學氣體影像領域的先進科技開發和利用，同時解決業界一些最具挑戰性的環境和安全問題。他們使用專利技術、先進的電腦視覺技術和最先進的紅外線影像儀，為多種應用打造解決方案，包括洩漏量化、洩漏調查驗證、自主遠距洩漏偵測，以及火焰燃燒效率監測。

作為此次策略性投資的一部分，FLIR將獲得對Providence Photonics智慧財產權中的某些要素的獨家使用權，同時有助於將FLIR Systems的產品系列擴展到石油天然氣產業客戶。兩家公司將合力在當前和未來的FLIR OGI熱像儀和數位服務中部署Providence Photonics的量化演算法。

FLIR工業事業部總裁Frank Pennisi表示：「我們對Providence Photonics的投資，代表我們從只是一家一流的感測器公司，演進到增加決策支援以創建智慧感測解決方案的又一事例。這項投資有助於我們為現有的石油天然氣產業客戶提供更佳服務，這些客戶不僅仰賴我們的光學氣體影像技術來改善效率和安全性，同時確保符合甲烷減排法規。」

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是世界首屈一指的工業科技公司，專注於國防、工業和商業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的科技以挽救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

前瞻性陳述

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