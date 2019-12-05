FLIR Systems完成对Providence Photonics, LLC的战略投资

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)和Providence Photonics, LLC今日宣布，FLIR已对Providence Photonics进行战略投资，Providence Photonics是先进软件开发商，其软件借助FLIR光学气体成像(OGI)热像仪，可用于量化不可见的气体排放。

Providence Photonics专精于光学气体成像领域的先进技术开发和利用，同时解决行业中一些最具挑战性的环境和安全问题。他们使用专利技术、先进的计算机视觉技术和最先进的红外成像仪，为多种应用打造解决方案，包括泄漏量化、泄漏调查验证、自主远程泄漏检测，以及火焰燃烧效率监测。

作为此次战略投资的一部分，FLIR将获得对Providence Photonics知识产权中的某些要素的独家使用权，同时有助于将FLIR Systems的产品系列扩展到其石油天然气行业客户。两家公司将合力在当前和未来的FLIR OGI热像仪和数字服务中部署Providence Photonics的量化算法。

FLIR工业事业部总裁Frank Pennisi表示：“ 我们对Providence Photonics的投资，是我们从仅仅成为一家领先的传感器公司到增加决策支持以创建智能传感解决方案的公司发展的又一例代表。这项投资有助于我们更好地为我们现有的石油天然气行业客户提供服务，这些客户不仅依托我们的光学气体成像技术来提高效率和安全性，同时确保符合甲烷减排法规。”

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

前瞻性陈述

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