La force de défense australienne choisit le MQ-9B de GA-ASI pour son projet Project Air 7003

The Australian Government selected GA-ASI’s MQ-9B SkyGuardian® variant to provide the Armed RPAS for the Australian Defence Force under Project Air 7003. (Photo: Business Wire)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), le premier fabricant mondial de systèmes d’aéronefs pilotés à distance (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS), a été averti que le gouvernement australien avait choisi la variante MQ-9B SkyGuardian® de GA-ASI, comme RPAS de combat pour la Force de défense australienne (Australian Defence Force, ADF) dans le cadre du projet Project Air 7003. Ceci fait suite à l’annonce du gouvernement en novembre 2018 selon laquelle GA-ASI allait fournir des RPAS de combat à l’ADF. L’ADF prévoit que sa première livraison aura lieu au début des années 2020.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’ADF afin de déterminer quel RPAS répondrait le mieux à ses besoins », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « Le MQ-9B fournira le soutien multimission toute saison, et l’interopérabilité requis par l’ADF. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer étroitement avec nos partenaires australiens dans ce secteur, pour fournir un RPAS hautement performant à l’ADF, tout en créant des emplois en haute technologie en Australie. »

L’ADF rejoint d’autres puissances militaires de premier plan à avoir choisi un RPAS de GA-ASI en raison de sa performance de combat polyvalente, éprouvée. Le MQ-9B fait partie de la gamme Predator® de RPAS de GA-ASI, le RPAS de combat Moyenne-altitude, Longue-endurance (MALE), le plus fiable et le plus performant au monde, issu d’une famille d’aéronefs qui a plus de six millions d’heures de vol au compteur.

La Royal Air Force britannique (RAF) a fait l’acquisition du MQ-9B dans le cadre de son programme Protector RG Mk1, et la première livraison est prévue pour le début des années 2020. Le gouvernement belge a donné son autorisation à la Défense belge de négocier l’acquisition du MQ-9B pour répondre aux exigences nationales en termes de RPA.

Le développement du MQ-9B est l’aboutissement d’un programme de cinq ans, financé par la Société pour produire un système d’aéronef sans pilote, répondant aux exigences rigoureuses de certification de navigabilité de l’OTAN et des autorités d’aviation civile de par le monde. Le MQ-9B est provisionné pour le système de détection et d’évitement (Detect and Avoid, DAA) développé par GA-ASI, lequel consiste en un radar air-air, un système de surveillance du trafic et d’évitement des collisions (Traffic Alert and Collision Avoidance System, TCAS II), et un système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B). Le MQ-9B est mis au point dans l’objectif d’une performance toute saison avec une protection contre la foudre, une tolérance aux dommages et un système de dégivrage.

GA-ASI a annoncé son intention de mettre à la disposition de l’ADF un RPAS MALE à l’occasion d’AVALON 2017 et du lancement de la Team Reaper Australia, un solide groupe de partenaires australiens du secteur. L’équipe Team Reaper Australia est composée à l’heure actuelle de dix entreprises australiennes de premier plan à l’échelle mondiale, qui fournissent un éventail de capacités de support dans les domaines suivants : capteurs innovants, communication, fabrication et cycle de vie, et parmi lesquelles figurent Cobham (principal partenaire du secteur), CAE, Raytheon, Flight Data Systems, TAE Aerospace, Quickstep, AirSpeed, Collins Aerospace, Ultra et SentientVision.

Des photos à haute résolution du MQ-9B SkyGuardian sont à la disposition des organes de presse spécialisés auprès du contact média de GA-ASI.

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une filiale de General Atomics, est un concepteur et un fabricant de premier plan de systèmes fiables et éprouvés pour aéronefs pilotés à distance (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radars, et systèmes de mission électro-optiques et connexes, à l’origine notamment de la série RPA Predator® et du radar multimode Lynx®. Avec plus de six millions d’heures de vol, GA-ASI fournit aux aéronefs de longue endurance et aptes à la mission les systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant et permettre une connaissance situationnelle ainsi que des interventions rapides. La Société produit par ailleurs toute une gamme de stations de contrôle au sol et commandes de capteurs/logiciels d’analyse d’image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ga-asi.com.

Predator, SkyGuardian et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

