EDMONTON, Canada--(BUSINESS WIRE)--CWB Financial Group (TSX: CWB) zet vandaag nog een stap vooruit als een storende kracht in de Canadese financiële dienstverlening met de selectie van Temenos (SIX: TEMN), de leider in banksoftware, om een naadloze end-to-end digitale bankervaring voor eigenaren van kleine tot middelgrote bedrijven te leveren. CWB zal de eerste bank in Canada zijn die een gedifferentieerde digitale bankervaring aanbiedt, mogelijk gemaakt door Temenos Data Lake met Explainable AI (XAI). De combinatie van Temenos Data Lake en toonaangevende, cloud-native, cloud-agnostische Temenos Infinity, ook geselecteerd door CWB, zal de belangrijkste zakelijke klanten van de bank een intuïtieve digitale ervaring van wereldklasse bieden. De klanten van CWB zullen ook profiteren van waardevolle, transparante en volledig geïnformeerde inzichten in hun financiële activiteiten, op basis van geautomatiseerde beslissingen van AI.

