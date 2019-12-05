公信电子POS终端连续第五年荣获台湾精品奖

台湾台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--第28届台湾精品奖(Taiwan Excellence Award)颁奖典礼于11月27日下午在台北举行。凭借创新的机械结构设计、安全、环保和节能理念，智能零售物联网解决方案领先提供商公信电子(Clientron)的“多功能集成POS系统”再次赢得了评审团的肯定。公信电子连续第五年通过了评审团关于“创新研发”、“产品设计”、“制造质量”、“国际营销”和“台湾制造”等评分项目的严格审查而获选。连续第五次获奖不仅表明了公信电子的杰出技术创新，还证明了他们在优化用户体验方面的产品设计能力。

公信电子一直专注于智能零售趋势的产品应用，多年来一直在努力帮助客户通过智能数字技术提高运营效率。屡获殊荣的PST650系列是内置打印机的15英寸4：3多功能PCAP触摸POS系统，该系统采用高性能和低功耗平台设计，并符合最新的ErP标准。其精致美观的双色流线型底座设计可以轻松融入各种商店的室内设计场景。PST650采用独特的创新、灵活脚架设计，可与隐藏在脚架中的各品牌高速热敏票据打印机兼容。支架所用的创新型无螺丝榫眼和榫接头后盖设计不仅使安装简单，易于维护，而且其灵活的设计还允许在屏幕两侧扩展各种外围设备。整个系统通过节省空间的设计以及减少外部电缆的连接，大大提高了收银员的操作便利性和工作效率。

公信电子总裁兼首席执行官吴惠瑜(Kelly Wu)表示：“台湾精品奖长期以来一直被誉为台湾工业界的奥斯卡，受到台湾岛内外公司的高度认可。连续第五年获得该大奖是对所有公信电子员工的极大鼓励，也是对他们长期辛勤工作的证明。我们对全体评审团成员认可我们的创新价值深表感谢，并力求做到自身的不断进步。屡获殊荣的多功能集成POS系统再次证明了我们在智能零售物联网应用领域的研发技术和创新设计的价值。我们将继续努力扩大我们的全球销售和营销，让全球买家看到台湾技术的真正力量。”

随着物联网技术的深入发展，公信电子将继续在智能零售物联网应用领域发力，帮助客户解决“电子支付”、“销售数据交易的安全性”、“市场竞争压力”和“公司管理需求”方面的问题。公信电子将为零售和酒店业提供多样化和高质量的智能零售解决方案，以满足客户的各种服务需求。

PST650集成打印机POS终端的亮点：

可选嵌入式260毫米/秒高速热敏打印机

易于拆装的2.5英寸硬盘，方便安装和维护

15英寸多合一平板电脑风格，无边框触摸屏

兼容SII-RP-D10和EPSON TM-m30热敏打印机

IP64防水防尘前面板保护

节能型英特尔® Bay Trail J1900 2.0GHz处理器

可选真空荧光显示屏(VFD)和附加8英寸/9.7英寸/10.4英寸客户显示屏

触摸屏侧面可选择集成MSR和iButton

有关更多产品信息，请访问公司网站：https://www.clientron.com/en/goods.php?act=view&no=55。

关于公信电子

公信电子成立于1983年，致力于成为全球专业的智能平台解决方案供货商。凭借自身的设计、制造和服务能力，公信电子提供高品质、高性能的计算平台，包括瘦客户端、POS机、汽车电子和智能系统。我们致力于持续地为我们的合作伙伴和客户提供更好的物联网客户端解决方案和服务，以打造一个智能的电子世界。欢迎访问我们的网站：www.clientron.com。

公信电子：http://www.clientorn.com

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