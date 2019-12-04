Everbridge被选中为秘鲁的3,700万居民及常年游客的全国性灾预警报平台提供助力

马萨诸塞州伯灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--重大事件管理领域的全球领导者Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG)今日宣布，该公司已被秘鲁运输和通讯部(MTC)选中为该国的秘鲁的应急预警信息发布系统Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate)提供支持。该消息标志着Everbridge最初在9月份披露但未提及国家名称的与MTC的合同谈判已经完成。除了在美洲、欧洲、中东和非洲(EMEA)及亚太地区签订合同之外，此次合同谈成巩固了Everbridge作为人口预警系统全球领导者的地位。

部署Sismate后，一旦秘鲁全国民防组织(National Institute of Civil Defense)检测到重大事件时，它将被激活。该系统由Everbridge Public Warning（Everbridge公共预警）提供支持，将在紧急情况发生之前、期间和之后向手机发送重要消息。Sismate警报还可用于演习，以及在搜救行动中提供支持。Sismate旨在为超过3,700万人提供服务，包括秘鲁的3,300万居民和400万常年游客。

通讯部副部长Virginia Nakagawa向El Economista解释道：“这项技术是国家层面风险和灾难管理的一项里程碑，将通过各种机构和民众之间的共同努力加以巩固。”

Everbridge首席执行官David Meredith表示：“Everbridge很荣幸能够通过国家预警系统为秘鲁提供支持。秘鲁加入了越来越多已选择与Everbridge合作的国家之列，以在威胁环境不断升级的情况下实施全国性系统，进而保护其民众和游客。”

与任何其他解决方案相比，Everbridge平台已被全球更多的地方、州和国家政府选中部署，能够覆盖逾200个国家的超过5亿人口。除秘鲁外，Everbridge Public Warning已在瑞典、冰岛、荷兰、新加坡、希腊以及印度的多个大邦部署，以覆盖全国范围内的流动人口；目前正在澳大利亚部署中。Everbridge是首家为四个欧盟国家提供支持的人口预警服务提供商，同时根据欧盟近期的要求，成员国须在2022年6月之前建立覆盖全民的预警服务系统。

Everbridge Public Warning是唯一能够让各国部署其首选的应急通信方法组合的多渠道解决方案。Everbridge人口预警系统可在事件的各个阶段通信，利用位置情报（静态位置、最后出现的地方和预期位置），提供定向的双向通信，以及让各国能够同时拥有警报发送速度和最广泛的范围，以覆盖全部人口和游客。

关于Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG)是一家提供企业软件应用程序的全球软件公司，这些应用程序可以自动执行并加快组织对重大事件的行动响应，以确保人员安全和企业正常运营。在无特定目标的随机犯罪射手状况、恐怖袭击或恶劣天气条件等公共安全威胁，以及IT中断、网络攻击等关键业务事件，或者产品召回或供应链中断等其他事件期间，全球逾4,800家客户仰赖该公司的重大事件管理平台，以快速、可靠地汇总并评估威胁数据，确定处于风险中的人员位置和能够提供援助的响应者，通过安全交付到100多种不同的通信设备来自动执行预定义的通信流程，以及跟踪应对计划执行进度。公司的平台在2018年发送了超过28亿条消息，并能够覆盖超过200个国家和地区的5亿人口，包括澳大利亚、瑞典、荷兰、新加坡、希腊的全国范围内以及印度一些最大的邦的全部流动人口。公司的关键通信和企业安全应用程序包括Mass Notification（群发通知）、Incident Management（事件管理）、Safety Connection™、IT Alerting（IT预警）、Visual Command Center®（可视化指挥中心）、Public Warning（公共预警）、Crisis Management（危机管理）、Community Engagement™（社区参与）和Secure Messaging（安全消息发布）。Everbridge为全美10个最大的城市中的9个、全美10个最大的投资银行中的8个、北美最繁忙的50个机场中的46个、全球10家最大的咨询公司中的6家、全球10家最大的汽车制造商中的6家、全部4个全球最大的会计师事务所、全美10家最大的医疗提供商中的9家，以及全美10家最大的医疗保险公司中的5家提供服务。Everbridge总部位于波士顿和洛杉矶，在兰辛、旧金山、北京、班加罗尔、加尔各答、伦敦、慕尼黑、奥斯陆、新加坡、斯德哥尔摩和蒂尔堡设有办事处。垂询详情，敬请访问www.everbridge.com，阅读公司博客，以及在LinkedIn、Twitter和Facebook上关注。

有关前瞻性陈述的警示语言

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款下定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关我们危机通信、企业安全应用程序和我们的整体业务的预期机会和增长趋势、我们的市场机会、我们对产品销售的期望、保持市场领先地位和扩大我们争夺客户的市场的目标，以及对财务业绩的预期影响的陈述。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日做出的，其依据是当前的期望、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。“期望”、“预期”、“应该”、“认为”、“目标”、“项目”、“目的”、“估计”、“潜力”、“预测””、“可能”、“将要”、“可以”、“打算”等词语、这些术语的变体或否定及类似表述旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述受到多种风险和不确定性的影响，其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。由于因素众多，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果截然不同，这些因素包括但不限于：我们的产品和服务能够按预期执行并满足客户期望的能力；我们吸引新客户并保持和增强向现有客户销售的能力；我们提升群发通知应用程序销售的能力和/或其他应用程序销售的能力；针对性和与环境相关的危机通信或相关监管环境的市场开发；我们对市场机会和市场增长的估计可能不准确；我们历来没有持续盈利，并且将来可能无法实现或维持盈利；新客户的销售周期漫长且不可预测；我们业务的性质使我们面临固有的责任风险；我们吸引、整合和留住人才的能力；我们成功整合可能收购的业务和资产的能力；我们与渠道合作伙伴和技术合作伙伴维持牢固关系的能力；我们有效管理增长的能力；我们应对竞争压力的能力；与个人身份信息的隐私和安全有关的潜在责任；我们保护知识产权的能力，以及在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中讨论的我们的风险因素中详述的其他风险，包括但不限于我们于2019年3月1日以Form 10-K向SEC呈交的截至2018年12月31日的年度报告。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表我们在本新闻稿发布之日的看法。我们不承担对任何前瞻性陈述进行任何更新或修订的义务，无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因。在本新闻稿发布之日后的任何日期，这些前瞻性陈述均不得被视为我们的观点依据。

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