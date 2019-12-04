Everbridge獲選為秘魯的3,700萬居民及常年遊客提供全國災害警戒平臺

麻薩諸塞州伯靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--重大事件管理領域的全球領導者Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG)今日宣佈，該公司已被秘魯運輸和通訊部(MTC)選中，將為秘魯的緊急事件預警簡訊系統Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate)提供支援。該消息代表Everbridge與MTC的合約談判已經完成，Everbridge最初於9月份揭露此事，但未提及國家名稱。除了在美洲、歐洲、中東和非洲(EMEA)及亞太地區簽訂合約之外，贏得此項合約鞏固了Everbridge在人口告警系統領域的全球領導者地位。

部署Sismate後，一旦秘魯全國民防組織(National Institute of Civil Defense)偵測到重大事件便將啟動。該系統由Everbridge Public Warning（Everbridge公共告警）提供支援，將在緊急情況發生之前、期間和之後發送重要訊息到手機。Sismate警報還可用於演習，以及在搜救行動中提供支援。Sismate旨在為超過3,700萬人提供服務，包括秘魯的3,300萬居民和400萬常年遊客。

通訊副部長Virginia Nakagawa 向 El Economista解釋道：「這項技術是國家層級風險和災難管理的里程碑，將結合各種機構和民眾之間的共同努力加以鞏固。」

Everbridge執行長David Meredith表示：「Everbridge很榮幸能夠支援秘魯的全國告警系統。越來越多國家已選擇與Everbridge合作，在威脅環境不斷升級的情況下，部署全國性系統以保護其民眾和遊客，祕魯也加入了此一行列。」

與任何其他解決方案相比，Everbridge平臺已被全球更多的地方、州和中央政府選中部署，能夠觸及逾200個國家的超過5億人口。除秘魯外，Everbridge Public Warning已在瑞典、冰島、荷蘭、新加坡、希臘以及印度的多個大邦部署，以觸及全國的流動人口；目前正在澳洲部署中。Everbridge是首家為四個歐盟國家提供支援的人口警戒服務提供者，同時根據歐盟近期的要求，成員國須在2022年6月之前建立全民警戒服務系統。

Everbridge Public Warning是唯一能夠讓各國部署其首選的緊急通訊方法組合的多通路解決方案。Everbridge人口告警系統可在事件的各個階段通訊，利用位置情報（靜態位置、最後出現的位置和預期位置），提供定向的雙向通訊，並且讓各國能夠結合傳送警戒的速度和最廣泛的範圍，以涵蓋全部人口和遊客。

關於Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG)是提供企業軟體應用程式的全球軟體公司，這些應用程式可以自動執行並加快組織對重大事件的運作應變，以確保人員安全和企業正常運作。在無特定目標的隨機犯罪射手狀況、恐怖攻擊或惡劣天氣狀況等公共安全威脅期間，以及IT中斷、網路攻擊等關鍵業務事件，或者產品召回或供應鏈中斷等其他事件期間，全球逾4,800家客戶仰賴該公司的重大事件管理平臺，以快速、可靠地匯整並評估威脅資料，確定處於危險中的人員位置和能夠提供援助的應變人員，透過安全傳遞到100多種不同的通訊裝置來自動執行預定義的通訊流程，以及追蹤應變計畫的執行進度。公司的平臺在2018年發送了超過28億條訊息，並能夠觸及超過200個國家和地區的逾5億人口，包括澳洲、瑞典、荷蘭、新加坡、希臘的全國以及印度一些最大邦的全部流動人口。公司的關鍵通訊和企業安全應用程式包括Mass Notification（大眾通報）、Incident Management（事件管理）、Safety Connection™、IT Alerting（IT警戒）、Visual Command Center®（視覺化指揮中心）、Public Warning（公共告警）、Crisis Management（危機管理）、Community Engagement™（社區參與）和Secure Messaging（安全簡訊）。Everbridge為全美10大城市中的9個、全美10大投資銀行中的8家、北美最繁忙的50個機場中的46個、全球10大顧問公司中的6家、全球10大汽車製造商中的6家、全部4家全球最大的會計師事務所、全美10大醫療提供商中的9家，以及全美10大醫療保險公司中的5家提供服務。Everbridge總部位於波士頓和洛杉磯，在蘭辛、舊金山、北京、班加羅爾、加爾各答、倫敦、慕尼黑、奧斯陸、新加坡、斯德哥爾摩和蒂爾堡設有辦事處。查詢詳情，敬請造訪www.everbridge.com，閱讀公司網誌，以及在LinkedIn、Twitter和Facebook上關注。

有關前瞻性陳述的警示語言

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關我們的關鍵通訊、企業安全應用程式和整體業務的預期機會和成長趨勢、我們的市場機會、我們對產品銷售的期望、保持市場領先地位和擴大我們爭取客戶的市場的目標，以及對財務業績的預期影響的陳述。這些前瞻性陳述是在本新聞稿發佈之日做出的，依據當前的期望、估計、預測和預計以及管理層的信念和假設。「期望」、「預期 」、「應該 」、「認為 」、「目標 」、「專案 」、「目的 」、「估計 」、「潛力 」、「預測 」、「可能 」、「將要 」、「可以 」、「打算 」等詞語、這些術語的變體或否定及類似表述旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述受到多種風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於因素眾多，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果截然不同，這些因素包括但不限於：我們的產品和服務能夠按預期執行並符合客戶期望的能力；我們吸引新客戶並保持和加強向現有客戶銷售的能力；我們增加大眾通報應用程式銷售的能力和/或其他應用程式銷售的能力；針對特定目標和與環境相關的關鍵通訊或相關監管環境的市場開發；我們對市場機會和市場成長的估計可能不正確；我們歷來沒有持續獲利，並且將來可能無法獲得或維持獲利；新客戶的銷售週期漫長且不可預測；我們業務的性質使我們面臨固有的責任風險；我們吸引、整合和留住人才的能力；我們成功整合可能收購的業務和資產的能力；我們與通路合作夥伴和科技合作夥伴維持牢固關係的能力；我們有效管理成長的能力；我們應付競爭壓力的能力；與個人身份資訊的隱私和安全有關的潛在責任；我們保護智慧財產權的能力，以及在遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中討論的風險因素中詳述的其他風險，包括但不限於我們於2019年3月1日以Form 10-K向SEC呈交之截至2018年12月31日的年度報告。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表我們在本新聞稿發佈之日的看法。我們不承擔對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂的義務，無論是因為出現新資訊、發生未來事件或其他原因。在本新聞稿發佈之日後的任何日期，這些前瞻性陳述均不得被視為我們的觀點依據。

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