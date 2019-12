Orano concrétise son partenariat en Ouzbékistan par la création d’une co-entreprise

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

L’Assemblée Générale des actionnaires, qui s’est tenue le 3 décembre à Tashkent en Ouzbékistan, en présence des représentants du comité d’Etat pour la géologie et les ressources minérales (GosComGeology) et Orano, a officialisé la création d’une co-entreprise.

La société commune franco-ouzbèke, dénommée « Nurlikum Mining » LLC, est détenue à 51% par Orano et à 49% par GosComGeology. Localisée à Tashkent, Nurlikum Mining pilotera des opérations d’exploration et d’exploitation minières dans le pays, notamment dans la région de Djengeldi au cœur de la province de Kyzylkum, riche en gisement uranifère.

Cette étape importante fait suite à la signature d’un accord de partenariat stratégique le 4 septembre 2019 avec l’Etat Ouzbèke, représenté par le comité d’Etat pour la géologie et les ressources minérales (GosComGeology).

Il concrétise la volonté des actionnaires de bâtir un partenariat robuste et de confiance pour conduire ensemble des projets miniers en Ouzbékistan. Une fois les permis d’exploration accordés, les premiers travaux de terrain doivent démarrer au premier semestre 2020.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et des services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de l’extraction ou démantèlement, de même que la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à produire de l’électricité à faibles émissions de carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche permanente d’innovation et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de GoscomGeology

Le Comité d’État à la géologie et aux ressources minières de la République d’Ouzbékistan (GosComGeology) coordonne et pilote l’exploration géologique des minéraux, en vue d’accroître les réserves en métaux précieux, non ferreux, ferreux, uranium, métaux rares (RM), terres rares (REE) et ressources hydrominérales ; ainsi que les missions liées à la constitution de bases de données géologiques, au renforcement et à l’expansion des matières premières d’Ouzbékistan. GosComGeology exerce les droits et les devoirs de propriétaire sur toutes les informations géologiques et autres portant sur le sous-sol, obtenues dans le cadre de travaux de prospection.

