Fastly zet Europese media-& entertainmentmerken kracht bij met geclusterde, High-Performance content

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fastly, Inc. (NYSE: FSLY), aanbieder van een wereldwijd edge-cloudplatform, meldt vandaag een uitgebreid gebruik van zijn clusteraanbiedingen en -diensten door Europees toonaangevende media- en entertainmentmerken. Klanten van Fastly, zoals Paradox Interactive, PRISA, RCS MediaGroup en ZEIT ONLINE, maken gebruik van Fastly’s prominente aanwezigheid voor gaming, streaming of over-the-top (OTT) video, het laatste nieuws en meer aangezien de noodzaak toeneemt om ondersteuning te bieden aan de grote aantallen gelijktijdige kijkers, gamers en lezers die kwaliteit verwachten.

Krachtige streaming- en mediadiensten die vertraging en latentie voorkomen, zijn essentieel voor merken om met succes een ​​wereldwijd klantenbestand te kunnen bedienen. Naarmate mediabedrijven blijven evolueren van hun traditionele print- en uitzendmodellen, gebruiken ze nieuwe diensten en technologieën om hen te helpen nieuwe digitale modellen op te schalen en er geld mee te verdienen. Deze evolutie heeft meer kijkers, gamers en lezers toegang gegeven tot mediacontent, maar meer netwerkverkeer kan ook leiden tot een groot aantal problemen met gebruikerservaringen, waaronder uitdagingen in verband met een plotselinge toestroom van netwerkverkeer dat om dezelfde content vraagt. De moderne netwerkarchitectuur en edge-mogelijkheden van Fastly, zoals ‘request collapsing’ en ‘load balancing’, helpen grote en groeiende mediabedrijven om live en high volume netwerkverkeer te ondersteunen, zelfs tijdens pieken als gevolg van het laatste nieuws, gaming tijdens piekmomenten of een groot sportevenement.

“ Het is voor ons de hoogste prioriteit om onze klanten de optimale kijkervaring te bieden”, aldus Jorge Martin Ibarra, CTO/CIO bij PRISA. “ We vonden Fastly’s Instant Purge- en DevOps-mogelijkheden, naast hun indrukwekkende toewijding aan technische ondersteuning, aantrekkelijk om dit streven te bewerkstelligen. Onze ontwikkelaars profiteren nu van de voordelen van onmiddellijke configuratiewijzigingen en realtime controle, waardoor we de hoogwaardige ervaring kunnen bieden waarop onze klanten ons zijn gaan vertrouwen.”

Te midden van deze toenemende verwachtingen van de eindgebruiker voor het gebruik van content viert live streaming momenteel zijn hoogtijdagen, met een nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor de kwaliteit van ervaringen. Voor mediabedrijven die livestreaming aanbieden, blijft Fastly’s Media Shield de prestaties en beschikbaarheid verbeteren door meer content in High-density datacenters te cachen, waardoor opstarttijden en afspeelonderbrekingen worden verkort. Media Shield - een multi-CDN-implementatie-optimalisatieservice die zich bevindt tussen de CDN-implementaties van een bedrijf en de centrale cloud of infrastructuur op eigen locatie - vermindert ook de uitgaande kosten en de totale eigendomskosten door irrelevante verzoeken te elimineren. De oplossing maakt flexibele implementaties mogelijk, kan met of zonder Fastly worden gebruikt voor edge-levering en vereist niet dat u bestaande contractuele verplichtingen met andere CDN’s hoeft te herzien.

“ Er zijn nog nooit dergelijke hoge eisen gesteld aan media- en entertainmentbedrijven om dynamische content te leveren,” aldus Fastly General Manager van EMEA, Gonzalo de la Vega. “ Dat is de reden waarom we ons hebben gericht op het leveren van de snelle, efficiënte en schaalbare infrastructuur die mediabedrijven nodig hebben om ervaringen van hoge kwaliteit te leveren. De voorsprong van internet is de beste plek om deze mogelijkheden in te zetten, waar minder maar krachtigere aanwezigheidspunten veel effectiever blijken te zijn dan duizenden datacenters die her en der verspreid staan.”

Ga voor meer informatie over het aanbod van Fastly voor media- en entertainmentbedrijven en digitale uitgevers naar: https://www.fastly.com/solutions/digital-publishing en https://www.fastly.com/products/media-and-streaming.

